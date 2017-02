Bestätigt: Apple Store kommt nach Wien

Jetzt ist es bald auch in Österreich soweit. Apple eröffnet seinen ersten Store in Wien, bestätigt das Unternehmen heute. Wo genau der Shop in Wien stehen wird und ab wann man dort einkaufen kann, will Apple noch nicht bekannt geben.

"Unsere Apple Stores in Europa sind bei den Kunden unglaublich beliebt und wir freuen uns darauf, unseren ersten in Österreich zu eröffnen.“ So lautet das offizielle Statement von Apple Österreich zur Eröffnung des ersten Apple Stores in Österreich. Der Store wird in Wien stehen, da „Wien eines der bedeutendsten Kulturzentren Europas“ sei, heißt es weiter im Statement. Damit bestätigt das Unternehmen einen Bericht der Tageszeitung „Der Standard“.

ORF.at/Julia Hammerle

14 Stellen ausgeschrieben

Über den genauen Standort des zukünftigen Apple Stores in Wien könnten derzeit keine Informationen bekannt gegeben werden. Gerüchten zufolge soll der Shop allerdings in der Kärntner Straße 11 stehen, wo bis vor kurzem die Modekette Esprit zu finden war. Dort sollen in Zukunft nicht nur der Shop, sondern auch Büros und ein Schulungszentrum stehen - mehr dazu in Apple soll 35 Mio. Euro in Wiener Filiale stecken.

Die Eröffnung des Shops würde drei Stöcke umfassen und 150 neue Arbeitsplätze schaffen. Derzeit sind 14 Stellen auf der offiziellen Apple Website ausgeschrieben.

