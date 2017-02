Katzian: „Arbeitsrechtliche Leichen“

Die Gewerkschaft GPA-djp wird ab nächster Woche Mitarbeiter der Drogeriemarktkette Müller befragen. Obmann Wolfgang Katzian befürchtet nach der Kündigung einer Mitarbeiterin „arbeitsrechtliche Leichen“.

„Wir vermuten, dass es arbeitsrechtliche Leichen im Keller gibt, wenn jemand so vehement gegen die Gründung eines Betriebsrats gibt. Darum machen wir die Befragung und auch das werden wir öffentlich machen, und werden dann rechtlich vorgehen“, so Katzian im Ö1-Morgenjournal.

Die Gewerkschaft hatte am Donnerstag in einer Pressekonferenz die Drogeriemarktkette scharf kritisiert. Die Mitarbeiterin sei wegen der geplanten Betriebsratsgründung gekündigt worden, Müller weist das zurück - mehr dazu in Kündigung wegen Betriebsratsgründung.

Katzian glaubt weiter an Betriebsrat

„Mit den Konsumenten gemeinsam werden wir dem Unterehmen ein Signal setzen, dass man mit Leuten nicht so umgeht, das lassen wir uns nicht gefallen. Was wir seit gestern an neuen Informationen gehört haben, bestätigt unsere Vermutungen mehr als wir geglaubt haben“, so Katzian im Ö1-Morgenjournal.

Dass es bei Müller dennoch zu einer Betriebsratsgründung kommen wird glaubt Katzian weiterhin: „Ich bin mir sicher - wir haben auch in anderen Fällen Konflikte gehabt, wo es heute funktionierende Betriebsratsstrukturen gibt. Wir haben andere Bereiche, wo sie in der Pipeline sind.“

