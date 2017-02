Brand in Kindergarten: Bub verletzt

In einem Kindergarten in Wien-Brigittenau ist am Donnerstagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Ein Bub musste von der Feuerwehr geborgen werden und erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Das Feuer bracht laut Polizei gegen 14.20 Uhr im Erdgeschoss des Kindergartens in der Pappenheimgasse aus. Ursache für den Brand dürfte ein Kabelbrand in einem Sicherungskasten gewesen sein. Die Kindergartenleiterin verständigte die Einsatzkräfte, die Kinder konnten in Sicherheit gebracht werden.

„Ein Bub dürfte allerdings selbständig zurückgelaufen sein. Er ist von der Feuerwehr in den hinteren Räumen des Kindergartens gefunden worden, die Feuerwehr hat ihn dann ins Freie gebracht“, so Polizeisprecher Thomas Keiblinger gegenüber Radio Wien. Der Bub erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein Spital gebracht.