Flughafen: Kritik an Entscheidung gegen Piste

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts gegen einen Bau der dritten Landepiste am Flughafen Wien-Schwechat sorgt für heftige Kritik. Die Wirtschaftskammer sieht eine Gefährdung des Tourismusstandorts Wien.

„Wir geben gerade ein Bild ab, als ob wir alles dazu tun, ja nicht Weltstadt zu werden oder zu bleiben“, so Walter Ruck, Präsident der Wiener Wirtschaftskammer, gegenüber Radio Wien. Das betrifft laut Ruck gerade jetzt Bemühungen, nach dem Brexit große Firmen aus London nach Wien zu bekommen: „Es waren nicht die besten Voraussetzungen, die man damit geschaffen hat, um Organisationen und Firmen von London nach Wien einzuladen.“

Die Wirtschaftskammer will sich das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts genau anschauen. „Das Gericht ist sehr stark auf inhaltliche Entscheidungen gegangen ist, die meines Erachtens dem Gesetzgeber vorbehalten sind“, so Ruck. Mit der Begründung des Stopps wegen des CO2-Arguments sieht Ruck nicht nur die Ostregion gefährdet, sämtliche Ausbauprojekte könnten gestoppt werden: „Wenn das Schule macht, dann ist im Grunde genommen auch der Heustadel in Tirol gefährdet.“

Stadt Wien will Entscheidung bekämpfen

Bei den Beteiligten des Flughafenausbaus sieht man das letzte Wort noch nicht gesprochen. Die Entscheidung werde bekämpft hieß es vom Flughafen und von der Stadt Wien. Die zuständige Wirtschaftsstadträtin Renate Brauner (SPÖ) ist gerade in New York und war für eine Stellungnahme noch nicht erreichbar. Aus ihrem Büro wurde gegenüber Radio Wien klargestellt, dass man sich den Text des Gerichts sehr genau anschauen und die nächste Instanz anrufen werde.

Gernot Blümel, Obmann der Wiener ÖVP, sah in einer Aussendung eine Gefährdung des Wirtschaftsstandorts: „„Vor allem die rot-grüne Stadtregierung ist nun dringend aufgefordert, alle Möglichkeiten zu prüfen und auszuloten, damit dieses Projekt umgesetzt werden kann – vor allem im Sinne der Stadt Wien.“

Beim Wien Tourismus ist man um Optimismus bemüht und hofft auf weitere Gerichte. Noch will Unternehmenssprecher Walter Strasser den Ausbau nicht zu Grabe tragen: „Wir bedauern diese Verzögerung, denn Wiens Erfolg als Wirtschafts- und Tourismusstandort hängt natürlich sehr stark von der Erreichbarkeit aus der Luft ab. Schon heute kommen etwa 76 Prozent der Kongressbesucher per Flugzeug.“

Bürgerinitiativen sind erfreut

Die Gegner des Flughafenausbaus zeigten sich am Freitag erfreut. Bürgerinitiativen und der Verein VIRUS freuten sich, dass Verwaltungsgerichte „den Mut haben große Infrastrukturvorhgaben zu stoppen“. Die Umweltorganisation WWF nannte die Entscheidung „richtungsweisend“.

Auch die Wiener Grünen sind zufrieden, die rote Karte des Gerichts sollte auch der Bundesregierung zu denken, so Umweltsprecher Rüdiger Maresch. „Hoch erfreut“ zeigte sich Stadtrat Toni Mahdalik (FPÖ), der in einer dritten Piste eine „Potenzierung des gesundheitsschädlichen Fluglärms“ sieht.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte den Antrag zur Errichtung und zum Betrieb einer dritten Piste auf dem Flughafen Wien-Schwechat am Donnerstag mit Hinweis auf die CO2-Belastung abgewiesen. Die hohe zusätzliche CO2-Belastung sei gegenüber den positiven Aspekten des Vorhabens „nicht zu rechtfertigen“, hieß es in der Begründung - mehr dazu in Flughafen: Dritte Piste darf nicht gebaut werden (noe.ORF.at).