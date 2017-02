Habsburg-Sammlung nach Prag

Francesca Habsburg wird ihre Kunstsammlung in die Nationalgalerie Prag übersiedeln, das berichtet das Nachrichtenmagazin „profil“. Schon im November 2015 war eine Übersiedlung nach Zürich im Gespräch.

Laut „profil online“ wird die Habsburg-Sammlung der Nationalgalerie Prag als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. "Ich fühle mich sehr geschmeichelt von dem Angebot aus Prag, die nächsten fünf Jahre an der Entwicklung einer neuen Strategie mitarbeiten zu dürfen und die Möglichkeit zu haben, mit unserer einzigartigen Sammlung an einem schönen Ort präsent zu sein“, wird Habsburg zitiert. Das Büro, von dem aus Habsburgs Kunst-Aktivitäten organisiert werden, soll in Wien bleiben.

Übersiedlung nach Zürich abgebrochen

Im November 2015 hatte es bereits deutliche Zeichen für das Ende der Sammlung in Wien gegeben. Habsburg vermisste damals die Anerkennung in Wien. „Hier in Wien fühle ich mich einfach nicht wertgeschätzt, ich bin total unterfordert. Ganz auf sich gestellt zu sein ist hart", meinte sie - mehr dazu in Habsburg: „Gespräche in Wien nicht zielführend“.

Angebote aus Zürich und Venedig zu neuen Standorten für die Sammlung schlug sie schließlich aus. „Wien zu verlassen hatte keine Priorität für mich, aber eine Lösung für die Sammlung zu finden, das war wichtig", erläuterte Habsburg im Juni 2016 bei einer Ausstellungseröffnung - mehr dazu in TBA21: Francesca Habsburg will in Wien bleiben.

