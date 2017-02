Vier Drogenhändler festgenommen

Die Wiener Polizei hat vier Drogenhändler festgenommen, sie sollen Heroin und Kokain verkauft haben. Bargeld und Drogen wurden sichergestellt. Vor den Festnahmen hatte es monatelange Ermittlungen gegeben.

Unter dem Titel „Bad Neighbour“ wurde die Aktion der Polizei durchgeführt, zu den Festnahmen kam es letztlich in Wohnungen in der Hütteldorfer Straße in Penzing sowie in der Davidgasse in Favoriten. Die vier mutmaßlichen Drogenhändler im Alter von 25, 28, 29 und 36 Jahren wurden festgenommen, sie stammen laut Polizei aus Guinea.

LPD Wien

Straßenverkaufswert von 25.000 Euro

Insgesamt wurden mehr als 12.000 Euro Bargeld, 150 Gramm Heroin und 115 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt. Der Straßenverkaufswert der sichergestellten Suchtmittel beläuft sich laut Polizei auf rund 25.000 Euro.

Weitere Festnahmen stehen vorerst offenbar nicht bevor. „Aufgrund der Ermittlungen gehen wir davon aus, dass es sich nur um eine Tätergruppe handelt. Die Männer haben vor allem das Kokain und Heroin in den Wohnungen für den Straßenverkauf vorbereitet und dann verkauft“, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer gegenüber „Radio Wien“.