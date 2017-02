Sexualstraftäter in Hotel festgenommen

Ein mutmaßlicher Sexualstraftäter aus Deutschland ist kurz vor einem Delikt in einem Wiener Hotel festgenommen worden. Da weitere Opfer befürchtet werden, ersucht die Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung eines Fotos.

Auf die Spur des Mannes war die Wiener Polizei durch einen Hinweis aus Deutschland gekommen. Der 48-Jährige soll über soziale Medien mehrmals Kontakt zu Unmündigen und Jugendlichen in Österreich aufgenommen haben.

LPD Wien

Am 3. Februar kam der 48-Jährige nach Wien, noch am gleichen Tag nahm er Kontakt zu einem 14-Jährigen auf. Mit dem Versprechen von mehreren hundert Euro lockte der Verdächtige den Jugendlichen laut Polizei in ein Hotelzimmer im dritten Bezirk.

Polizei öffnete Hotelzimmer

„Beamte des Landeskriminalamts Wien hatten den Mann seit der Einreise beobachtet. Sie öffneten das Hotelzimmer, in dem der Verdächtige den Jugendlichen bereits entkleidet hatte“, so Polizeisprecher Patrick Maierhofer gegenüber „Radio Wien“. Der 48-Jährige wurde festgenommen und befindet sich in Untersuchungshaft.

Laut Polizei hat der 48-Jährige unter den Namen „Beno Lauber“ oder „Beno Laubar“ auf sozialen Netzwerken Kontakt mit Kindern und Jugendlichen gesucht. Sechs weitere Fälle in Österreich sind bekannt, darunter drei in Oberösterreich und ein weiterer in Wien. Der Mann hatte teilweise auch persönlichen Kontakt zu den Opfern.

Die Ermittler des Landeskriminalamts befürchten, dass es weitere Opfer gibt. Aus diesem Grund wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft ersucht, ein Lichtbild des mutmaßlichen Täters zu veröffentlichen.