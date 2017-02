Dealer verschluckte Suchtmittel

Ein mutmaßlicher Dealer ist von der Polizei beim Bahnhof Wien-Mitte kontrolliert worden, vor der Festnahme verschluckte der Mann Kugeln mit Suchtgift. Ein weiterer Dealer wurde in der Innenstadt festgenommen.

Der 18-Jährige wurde am Samstagvormittag von Streifenbeamten beim Bahnhof Wien-Mitte kontrolliert. Dabei verschluckte der Mann laut Polizei offensichtlich mehrere Kugeln mit Suchtgift. Bei einer ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus wurden bis zu 60 Kugeln festgestellt, der 18-Jährige ist in Haft.

LPD Wien

Dealer am Donaukanal festgenommen

In der Nacht auf Samstag hatten Beamte der Bereitschaftseinheit auf einem Treppelweg am Donaukanal einen Suchtgifthandel beobachtet. Ein 23-Jähriger wurde kontrolliert, er versucht zu fliehen, konnte aber kurz darauf festgenommen werden. 35 Ecstasy-Tabletten und Bargeld wurden sichergestellt. Der 23-Jährige ist ebenfalls in Haft.

Nach monatelangen Ermittlungen hatte die Polizei vier mutmaßliche Drogenhändler festgenommen. Insgesamt wurden mehr als 12.000 Euro Bargeld, 150 Gramm Heroin und 115 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt - mehr dazu in Vier Drogenhändler festgenommen.