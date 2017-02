Start für Gratis-Nachhilfe

Mit dem Beginn des zweiten Schulsemesters beginnen in Wien auch die Anmeldungen für die Gratis-Nachilfe. Für die Schülerinnen und Schüler im Alter von zehn bis 14 Jahren gibt es über 10.000 Plätze.

Organisiert wird die Gratis-Nachhilfe von den Volkshochschulen, abgehalten werden die Kurse in den Schulen der Kinder - in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch. Nach den regulären Schulstunden bekommen die Schülerinnen und Schüler so Hilfe, um die Grundlagen zu verstehen und dann dem Unterricht besser folgen zu können.

Die Gratis-Nachilfe wird in Kleingruppen mit bis maximal zehn Kindern angeboten. Mit der Gratis-Nachhilfe sollen vor allem jene Familien bzw. Schülerinnen und Schüler erreicht werden, die sonst vor allem aus finanziellen Gründen keinen Zugang zu Nachhilfe haben.

Gewerkschaft übt Kritik

Für die Schülerinnen und Schüler an 140 Neuen Mittelschulen und AHS-Unterstufen stehen ab Montag 10.000 Plätze bereit. Volksschulkinder können die Förderung 2.0 an ihren Schulstandorten in Anspruch nehmen und sich auch direkt an ihrer Schule anmelden.

Kritik an der von der Stadt bezahlten Lernhilfe kommt weiter von der Wiener Pflichtschul-Lehrergewerkschaft: Sie will, dass die eigenen Lehrer den Schülern die Nachhilfe geben, nicht Personal der Volkshochschulen. Das kenne die Stärken und Schwächen der Kinder nicht.

Die Gratis-Nachhilfe in der AHS-Unterstufe in Wien hat vor zwei Jahren begonnen. Für die rund 1.000 Kurse hatten sich mehr als 8.200 Schüler angemeldet. Bereits zum Start hatte es Kritik der Lehrergewerkschaft gegeben - mehr dazu in „Gratis-Nachhilfe“ in AHS-Unterstufe startet.

