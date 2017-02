75-Jährige stürzte in Hafenbecken

Eine 75 Jahre alte Frau ist am Sonntagnachmittag in Wien-Donaustadt ins Becken des Ölhafens Lobau gestürzt. Sie wurde von Feuerwehrtauchern gerettet. Die Frau war über einen Randstein ins kalte Wasser gestolpert.

Passanten sahen die Seniorin, die sich an einer Ausstiegsleiter festhielt, und riefen die Einsatzkräfte, sagte Feuerwehrsprecher Gerald Schimpf. Der Notruf ging gegen 16.00 Uhr ein. Feuerwehrtaucher schwammen laut Schimpf zu der 75-Jährigen, sicherten sie und brachten sie ans Ufer.

Rund eine halbe Stunde im kalten Wasser

Die Frau gab an, schlecht zu sehen, erläuterte Andreas Huber von der Wiener Berufsrettung. Sie sei in der Finsterbuschstraße über einen Randstein gestolpert und ins Hafenbecken gefallen. Um an der Leiter hochzuklettern, war sie zu schwach.

Die Pensionistin dürfte rund eine halbe Stunde im kalten Wasser gewesen sein. Nach der Erstversorgung wurde die unterkühlte Frau mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 9 ins Krankenhaus geflogen.