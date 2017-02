Wurth verlässt Standort Wien

Jedes Jahr wandern etwa zwölf Betriebe nach Niederösterreich ab, so die niederösterreichische Wirtschaftsagentur. Jetzt zieht ein alteingesessener Betrieb nach Niederösterreich: der Aromen-Erzeuger Wurth.

Seit 1950 produziert die Firma Wurth in der Paulusgasse auf der Landstraße Aromen und Essenzen für Lebensmittel. Mit Herbst diesen Jahres wird das Unternehmen mit etwa 15 fixen Mitarbeitern nach Wiener Neustadt übersiedeln, die Bauarbeiten dort laufen bereits. Denn am bisherigen Standort ist schlicht zu wenig Platz für die Expansionspläne von Wurth.

Fialik und Fialik Architekten

Kritik am Standort Wien

Bei der Standortsuche hat sich Geschäftsführer Andreas Wurth schließlich für Niederösterreich entschieden. Ausschlaggebend sind vor allem die niedrigeren Preise für Grund und Boden gewesen, aber nicht nur, wie er gegenüber „Wien heute“ erklärt: „Das war ein wirkliches Rundumservice, ein Wohlfühlpaket. Wir haben das Gefühl gehabt, da kümmert sich jemand um uns, da hilft uns jemand. Und deswegen ist es auch letztendlich Wiener Neustadt geworden.“

Wien sei sehr teuer, deswegen hätte man sich für den Umzug entschieden, so Wurth. Außerdem gebe es diese Betreuung nicht. Diese Beschwerde kann man bei der Wiener Wirtschaftsagentur, die beispielsweise bei der Standortsuche hilft, nicht nachvollziehen. Der Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur, Gerhard Hirczi: „Damit kann ich ehrlich gesagt wenig anfangen, weil es ist gerade eines unserer Kennzeichen, das wir alles unter einen Dach vereinen.“

Käufer für Grundstück gefunden

Die Wirtschaftsagentur betreut jährlich hunderte Unternehmer. Auch jene, die nach Wien kommen. 2015 sind das 175 internationale Betriebe gewesen und auf die will man sich auch konzentrieren, statt in anderen Bundesländern zu werben, erklärt Hirczi: „Unsere Zielgruppe sind Unternehmen, die in Wien ansässig sind, die servicieren wir bestmöglich. Und unsere Zielgruppe sind internationale Unternehmen, die wir versuchen, nach Wien zu holen.“

Wurth ist mit der Entscheidung für Niederösterreich jedenfalls glücklich. Für das Grundstück in Wien hat er bereits einen Käufer gefunden.

