Prügelvideo: Prozess startet

Heute müssen sich sechs Jugendliche bzw. junge Erwachsene vor Gericht verantworten, weil sie im November ein 15-jähriges Mädchen krankenhausreif geschlagen haben sollen. Ein Video von der Tat hatte im Internet für Aufregung gesorgt.

Bei der Verhandlung steht heute ein medizinisches Gerichtsgutachten im Mittelpunkt. Insgesamt 22 Schläge sind in dem Gewalt-Video zu sehen. Der Schlag, der den Kiefer des 15-Jährigen Opfers gebrochen hat, dürfte aber nicht auf dem Video zu sehen sein, wie der Gerichtssachverständige Wolfgang Denk in dem Gutachten feststellt.

Ein 21-Jähriger soll als letzter zugeschlagen haben. Laut Gutachten nur einmal, aber mit der Faust. Er könnte deshalb als Haupttäter in Frage kommen. Bisher stand ein 16-jähriges Mädchen aus Niederösterreich im Mittelpunkt, auch ein 16-jähriger Bursch aus Tschetschenien war in dem Video zusehen - mehr dazu in Gewaltvideo: Hauptverdächtige verhaftet. Er sorgte mit Facebook-Postings für Aufregung - mehr dazu in Hassposting: 16-Jähriger in Haft.

Verhandlung auf einen Tag angesetzt

Die 16-Jährige und der 21-Jährige sind vorbestraft. Bei einem Schuldspruch könnten die zwei bedingten Haftstrafen in unbedingte umgewandelt werden. Die Verhandlung ist für einen Tag anberaumt, damit könnte es noch am Nachmittag ein Urteil geben.

Auf dem Mitte November publik gewordenen Video ist zu sehen, wie das 15-jährige Mädchen beim Donauzentrum in der Donaustadt von vier Jugendlichen verprügelt, verhöhnt und beschimpft wird. Die Jugendlichen filmten die Tat, das Video davon verbreitete sich auf Facebook. Es wurde millionenfach angeklickt. Nach Protesten von Usern hatte es Facebook entfernt - mehr dazu in Gewaltvideo auf Facebook gelöscht.