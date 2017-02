Donauwalzer: Jubiläum im Hallenbad

Er gilt als die heimliche Hymne Österreichs: Vor 150 Jahren ist der Donauwalzer von Johann Strauss (Sohn) in Wien uraufgeführt worden. Anlässlich des Jubiläums findet heute ein Festakt am Ort der Uraufführung, dem Dianabad, statt.

Der Donauwalzer ist ein echter Wiener. In der Praterstraße 54, dem Wohnort von Strauss, entsteht der Welterfolg, der wenn er ganz ausgespielt wird neun Minuten und 16 Sekunden dauert. Der eigentliche Titel des Werks ist „An der schönen blauen Donau“. Johann Strauss, der die Walzer-Musik komponierte, war bei der Uraufführung am 15. Februar 1867 im Dianabad nicht dabei.

Der Grund, warum der Walzer in einem Bad uraufgeführt wurde: das Bad in der Leopoldstadt ist damals mit Donaukanalwasser gefüllt gewesen. Im Winter konnte sich das Bad ein Erhitzen des Wassers aber nicht leisten. Um das leere Becken dennoch zu nutzen, wurde die Schwimmhalle in eine Konzerthalle und einen Ballsaal umgewandelt. Aus dem Dianabad wurde so im Winter der Dianasaal.

zurück von weiter

Heimliche Hymne bis heute

Die Uraufführung des Donauwalzers fand dort am Abend des 15. Februars 1867 in der Chorfassung statt. Der Wiener Männergesang-Verein veranstaltete wegen des verlorenen Krieges gegen Preußen anstelle des traditionellen Narrenabends eine Faschingsliedertafel. Der erste Text des Walzers kam vom Dichter des Männergesangsvereins Josef Weyl. 1889 reimte Franz von Gernerth einen neuen.

Dieser begleitete zwei Tage nach der Unabhängigkeitserklärung Österreichs, am 29. April 1945 - mangels einer Hymne - die Mitglieder der provisorischen Regierung unter Karl Renner zum Parlament. Dadurch wurde der Donauwalzer zur heimlichen Hymne Österreichs und darf heute bei keinem Jahreswechsel fehlen.

Auch Kinogeschichte hat der „Donauwalzer“ geschrieben: Stanley Kubrick lässt in „2001: A Space Odyssey“ zu dessen Klängen das von der Erde gestartete Raumschiff an die im Orbit rotierende Raumstation andocken. Heute werden die Klänge allerdings wieder am Ort der Uraufführung erklingen: Das Wiener Institut für Strauss-Forschung lädt zu einem Festakt ins Dianabad.

Katharina Weinmann, wien.ORF.at