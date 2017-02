Juwelier-Einbruch: Zeuge stoppt Uhrendieb

Auf der äußeren Mariahilfer Straße hat ein 30-Jähriger am Dienstag mehrere Uhren bei einem Juwelier gestohlen. Ein Lieferwagenfahrer, der den Mann beobachtete, nahm die Verfolgung auf und half bei der Festnahme.

Der 30-Jährige hat gegen 13.40 Uhr mehrere Uhren bei einem Juwelier auf der äußeren Mariahilfer Straße gestohlen. Mit einem Metallgitter schlug der Verdächtige in Rudolfsheim-Fünfhaus die Auslagenscheibe des Geschäfts ein. Er flüchtete dann zu Fuß. Ein Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, begann den Mann mit seinem Lieferwagen zu folgen.

Verfolger hielt Straßenbahn auf

Als der Verdächtige in einen Park abbog, stellte der Zeuge den Wagen ab und setzte die Verfolgung zu Fuß fort. Dabei alarmierte er über Telefon die Polizei und gab immer Bescheid, wohin der Täter flüchtete. Als dann die Streifenwägen eintrafen, sei der Mann in eine Straßenbahn der Linie 6 gestiegen: „Als diese wegfahren wollte, hielt ich die Straßenbahn auf“, so der Verfolger.

Er zeigte den Beamten den Verdächtigen. Dieser wurde festgenommen. „Ich hab einfach nicht viel nachgedacht sondern mich nur über den Dieb geärgert und bin ihm einfach hinterher. Das war für mich eine normale Reaktion“, meinte der Zeuge.