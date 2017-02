Wien-Premiere für Haders „Wilde Maus“

Heute feiert „Wilde Maus“ von Josef Hader in Wien Premiere. Der Schauspieler und Kabarettist gibt mit dem Film sein Regiedebüt. Für Fans gibt es vor der Premiere eine Autogrammstunde.

Um 19.00 Uhr findet die Autogrammstunde mit Regisseur und Hauptdarsteller Hader in den Village Cinemas in der Landstraße statt. Eine halbe Stunde später ist dann der Beginn der Premiere angesetzt. In der Tragikomödie, die am Freitag dann in die österreichischen Kinos kommt, verkörpert Hader den Musikkritiker Georg, der nach seiner Kündigung bei einer Wiener Zeitung nach Rache sinnt.

APA/Techt

Seiner sich nach Nachwuchs sehnenden, jüngeren Frau Johanna (Pia Hierzegger) die Kündigung verschweigend, geht der 50-Jährige auf nächtliche Rachefeldzüge gegen seinen Ex-Chef. Tagsüber trifft er sich mit seinem ebenfalls arbeitslosen, ehemaligen Mitschüler Erich und beginnt, mit ihm und dessen rumänischer Freundin eine alte Achterbahn - die „Wilde Maus“ - zu renovieren.

APA/Techt

Bereits bei der Berlinale gelaufen

„Wilde Maus“ ist der erste Film, bei dem Hader Regie führte und das Drehbuch schrieb. „Ich hab mir als Ziel gesetzt bei dem Film, dass ich wieder einen machen darf. Das heißt, er sollte die Qualität haben, dass man sagt, ja, das hat einen Sinn, dass ich Regie führ. Und es deutet darauf hin, dass das gelungen ist“, sagte Hader - mehr dazu in „Spannendster Filmstart“ für Hader.

Hader hat bei der Berlinale mit seiner Rachekomödie Weltpremiere gefeiert. Sein Regiedebüt war mit Spannung erwartet worden. Das Premierenpublikum schien zufrieden: Es wurde viel gelacht und am Ende herzhaft applaudiert - mehr dazu in news.ORF.at.