Am Ring noch Weihnachtslichter

Weihnachten ist schon mehr als eineinhalb Monate vorüber, die Weihnachtsbeleuchtung auf der Ringstraße ist aber noch immer in Betrieb. Die Wirtschaftskammer hat sich entschieden, sie noch nicht abzumontieren.

„Es ist unser Geschenk an die Wiener. Die Beleuchtung soll nun auch für einen feierlichen Rahmen während der Ballsaison sorgen“, sagte ein Sprecher der Wirtschaftskammer auf Anfrage von wien.ORF.at. Nach dem Faschingsdienstag soll die Beleuchtung dann abmontiert werden.

Beim Einschalten der Beleuchtung Ende November hatte die Wirtschaftskammer via Aussendung noch wissen lassen, dass die Beleuchtung bis 6. Jänner in Betrieb sein wird. „Wir haben uns heuer erstmals nach dem Aufhängen dazu entschlossen, die Beleuchtung länger in Betrieb zu haben, und tragen auch die gesamten Kosten. Auch die Stadt hatte keine Einwände dagegen“, so der Sprecher.

ORF Wien

Beleuchtung in den Bäumen schon abmontiert

Die Weihnachtsbeleuchtung am Ring besteht aus 74 über die Straße gespannten Leuchtbögen – Light Gates – und einer begleitenden Baumbeleuchtung. Letztere wurde bereits abmontiert, die Light Gates strahlen aber noch. Ob die Beleuchtung auch im kommenden Jahr bis zum Ende der Ballsaison hängen bleiben wird, steht derzeit noch nicht fest. „Aber es spricht aus heutiger Sicht nichts dagegen“, so der Sprecher.

Die Weihnachtsbeleuchtung ist ein Projekt der Wiener Wirtschaftskammer. Diese kommt zur Gänze für die Kosten auf - man erwartet sich davon auch einen internationalen Werbewert. „Die beleuchtete Ringstraße ist auch Symbol für die Weltstadt Wien“, sagte Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Die Weihnachtsbeleuchtung wurde nach dem Start im Jahr 2015 im Vorjahr erweitert. Zusätzlich zu Stubenring, Schubertring und Kärntnerring wurden auch der Parkring und der Opernring beleuchtet - mehr dazu in Weihnachtsbeleuchtung auf Ring ausgeweitet.

Link: