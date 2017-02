Schlafender Obdachloser verprügelt

In einer fahrenden S-Bahn ist in Wien-Brigittenau in der Nacht auf heute ein schlafender Obdachloser verprügelt worden. Der 55-Jährige erlitt dabei einen Nasenbeinbruch. Drei tatverdächtige Jugendliche wurden festgenommen.

Gegen 1.30 Uhr verständigte ein Passant am Freitag wegen eines Verletzten beim Bahnhof Handelskai die Einsatzkräfte. Der 55-jährige Obdachlose gab an, dass er in einem S-Bahn-Zug eingeschlafen und plötzlich von drei Personen geschlagen und getreten worden sei. Die Garnitur war laut Polizeisprecherin Irina Steirer zur Tatzeit zwischen den Stationen Traisengasse und Handelskai unterwegs.

Motiv unklar

Neben dem Nasenbeinbruch erlitt der Mann laut Polizei auch mehrere Rissquetschwunden. Die Berufsrettung brachte ihn ins Krankenhaus. Die mutmaßlichen Täter wurden danach in der Nähe des Bahnhofs festgenommen. Es handelt sich um zwei Österreicher im Alter von 17 und 18 Jahren und einen 18-jährigen Georgier.

Das Motiv für die Tat war am Freitagvormittag noch unklar. Die Einvernahmen sollen im Laufe des Tages stattfinden, so Steirer gegenüber Radio Wien. Man habe auch eine Auswertung der Videoaufnahmen in der Station beantragt.