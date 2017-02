Opernball: Hawn mit wenigen Sonderwünschen

Der diesjährige Opernball-Gast von Richard Lugner hat im Vorfeld nur wenige Sonderwünsche geäußert. US-Schauspielerin Goldie Hawn besteht lediglich auf grünen Tee mit Zitrone, stilles Mineralwasser und eine Limousine.

„Sie ist sehr harmlos bisher“, bilanzierte Lugner am Freitag. Den geplanten Transport in einem Tesla-Geländewagen hatte Hawn jedoch abgelehnt. „Sie will eine ordentliche Limousine, einen Tesla hat sie selbst. Wir besorgen jetzt einen Mercedes“, hatte der Baumeister bereits am Mittwoch bekanntgegeben.

APA/dpa/Jens Kalaene

Suche nach Kleid läuft noch

Die 71-Jährige wird am Sonntag zuerst nach London fliegen und dann am Dienstag in Wien landen. „Wegen dem Jetlag, das ist eh gescheit, man sieht, dass sie das ernst nimmt“, lobte der Baumeister. Da sich ihr langjähriger Lebensgefährte Kurt Russell gerade einer Operation unterziehen muss, wird sie von der Sister Act-Produzentin Teri Schwartz geleitet. Die passende Kleid hat Hawn offenbar noch immer nicht gefunden. „Sie ist wegen des Opernballkleids mit mehreren Designern im Gespräch und entscheidet sich in Kürze“, sagte Lugner.

Keine Interviews neben Pressekonferenzen

In Wien will Hawn außer ihren offiziellen Terminen keine Interviews absolvieren. „Sie gibt eh zwei Pressekonferenzen“, meinte Lugner. Zuerst steht Hawn am 22. Februar um 13.00 Uhr bei einer Pressekonferenz im Kino der Lugner City für Fragen bereit. Anschließend findet in der Lugner City die alljährliche Autogrammstunde statt. Am Abend des Opernballs wird Hawn zusätzlich im Ballkleid für Fotografen posieren.

APA/Herbert Neubauer

Die Limousine will Hawn auch in ihrer Freizeit nutzen. Dafür wird nun eigens ein Englisch sprechender Chauffeur organisiert, der von der US-Schauspielerin mittels Telefon gerufen werden kann. Ein weiterer Wunsch ist eine Liste von Wiener Restaurants, „in denen man gut essen gehen kann“, teilte der Baumeister mit.

Versöhnung mit „Logen-Schicksal“

Lugner wurde erneut eine Loge im von ihm so ungeliebten zweiten Rang zugeteilt - und zwar die Loge Nr. 13, links. Im Gegensatz zu den Vorjahren hat sich der Baumeister heuer aber mit seinem Schicksal versöhnt. Immerhin ist seine Loge „die einzige im 2. Rang, die bei den Logenplänen in den Zeitungen erwähnt wird“, unterstrich der Baumeister.