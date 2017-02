Zwei Schwerverletzte bei Alko-Unfall in Ottakring

Ein 22-Jähriger, der betrunken am Steuer saß, und sein gleichaltriger Beifahrer sind in der Nacht auf Samstag bei einem Autounfall in Ottakring schwer verletzt worden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Der Pkw sei kurz vor 3.00 Uhr in die Kreuzung Lerchenfelder Gürtel - Neulerchenfelder Straße eingefahren, laut Zeugen zeigte die Ampel „rot“, worauf ein querendes Auto das Fahrzeug rammte.

„Der 22-Jährige sowie ein gleichaltriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, der Lenker des zweiten beteiligten Autos (24) blieb unverletzt“, sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beim mutmaßlichen Unfallverursacher sei ein Blutalkoholgehalt von 1,5 g/l (Promille) festgestellt worden.

Leichtverletzter Bub in Hietzing

Leicht verletzt ist Freitagnachmittag ein Siebenjähriger davongekommen, der in der Steckhovengasse in Hietzing zwischen zwei parkenden Fahrzeug auf die Fahrbahn lief. Vor den Augen seiner Mutter stieß der Bub seitlich gegen einen vorbeifahrenden Pkw.