Bahnhof Hütteldorf: Bahnsteig wird abgetragen

Fast 160 Jahre ist der Bahnhof Hütteldorf alt. Jetzt wird er um neun Millionen Euro renoviert. Insgesamt werden 1.200 Meter neue Schienen verlegt. Ein Bahnsteig, der nicht mehr in Betrieb ist, wird abgetragen.

Vor sieben Jahren sind die Aufzüge im Bahnhofsgebäude nachgerüstet worden, jetzt gibt es größere Umbauarbeiten, erklärt ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif: „Wir werden den Bahnsteig 7/8, der nicht mehr in Betrieb ist, damit auch zur Gänze abtragen.“ Bis Ende September soll gebaut werden, die Einschränkungen für die Fahrgäste will man möglichst gering halten.

ORF

Einschränkungen für Personen und Autos

Neben der Abtragung des Bahnsteigs, werden insgesamt 1.200 Meter neue Schienen verlegt. Außerdem wird der Bahnsteig 6 modernisiert, das Dach soll verändert werden, wie es von der ÖBB heißt. Der gesamte Bahnhof wird mit einem Blindenleitsystem ausgestattet.

„In den Nachtstunden werden immer wieder mal Sperren des Personendurchganges und der Bahnhofshalle erforderlich sein“, so Seif. Die Fahrgäste müssten in der Zwischenzeit über den Südausgang ausweichen. Auch für den Autoverkehr soll es Einschränkungen geben. Im Mai und Juni wird die Keißlergasse in den Nachtstunden teilweise gesperrt. Die Hadikgasse wird dafür von Juli bis Ende September ab 22.00 Uhr auf eine Spur verengt.

Link: