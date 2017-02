Drozda für Umbenennung des Heldenplatzes

Geht es nach Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ), könnte der historisch aufgeladene Heldenplatz in Wien einen neuen Namen bekommen. Ihm schwebe „Platz der Republik“ oder „Platz der Demokratie“ vor.

„Was mir ehrlich gesagt adäquater erschiene als die historisch doch einigermaßen belastete aktuelle Variante“, regte er in einem vorab veröffentlichten Interview mit der „Presse am Sonntag“ an.

Denkmäler stehen nicht infrage

Drozda erwähnte das in Zusammenhang mit der Standortdebatte für das Haus der Geschichte in der Neuen Burg. Die Denkmäler für Prinz Eugen und Erzherzog Karl stellte er nicht infrage. „Da würde wohl das Bundesdenkmalamt eine klare Position einnehmen“, meinte er.

Die Idee einer Umbenennung war erst kürzlich angedacht worden. Der „Kurier“ zitierte im Jänner den Kurator und Publizisten Martin Fritz, nun Rektor der Merz Akademie in Stuttgart, mit einem Plädoyer für „Platz der Republik“. Für einen „Platz der Demokratie“ sei - in Hinblick auf die geplanten neuen Institutionen - der Zeitgeschichtler Oliver Rathkolb, hieß es.

Ausweichquartiere für Parlamentssanierung

Erst kürzlich hat die neue Leiterin des Hauses der Geschichte ihre Arbeit aufgenommen. Monika Sommer-Sieghart ist die erste Direktorin des künftigen Hauses der Geschichte Österreichs (HGÖ). Sie soll sicherstellen, dass die redimensionierte Institution in der Neuen Burg am Heldenplatz 2018 öffnet. Sommer-Sieghart erklärte das HGÖ zu ihrem „Herzensprojekt“, das sie nun in die Realisierungsphase führen dürfe - mehr dazu in Leiterin für Haus der Geschichte präsentiert.

Gleichzeitig werden auf dem Heldenplatz die Übergangsquartiere für die Parlamentssanierung gebaut. Der Rohbau für das Ausweichquartier auf dem Heldenplatz ist bereits fertig. In drei Jahren sollen die Pavillons aber wieder Geschichte sein - mehr dazu in Parlament: Rohbau der Ausweichquartiere fertig.

