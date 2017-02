Caritas eröffnet viertes Lerncafe

Die Caritas hat beim Hauptbahnhof das vierte Lerncafe eröffnet. Dabei bekommen Kinder aus sozial schwachen Familien Unterstützung. Die Lern- sowie Nachmittagsbetreuung ist kostenlos.

„Wir sind davon überzeugt: Bildung ist die beste Armutsprävention, denn alle Kinder sollen gleiche Chancen haben – unabhängig vom Einkommen oder von der Ausbildung ihrer Eltern“, betont Klaus Schwertner, Generalsekretär der Caritas der Erzdiözese Wien bei der Eröffnung des vierten Wiener Lerncafes in der Mommsengasse 35 beim Hauptbahnhof.

„Noch immer sind Kinder aus sozial benachteiligten und bildungsfernen Familien besonders gefährdet, die Schule frühzeitig abzubrechen oder negativ abzuschließen und haben damit auch später auf dem Arbeitsmarkt meist schlechte Karten", meint Schwertner. Bildung sei ein wichtiger Schritt, der Armutsspirale zu entkommen. Eine möglichst frühe Förderung und Unterstützung mache dabei einen entscheidenden Unterschied.

Kostenlose Nachmittagsbetreuung

Nicht alle Kinder – ob mit oder ohne Migrationshintergrund – können die Schule und die ihnen gestellten Hausaufgaben ohne Hilfe bewältigen. Vielen Eltern ist es jedoch kaum möglich, ihre Kinder zu unterstützen. Oft fehlt das Geld für Nachhilfestunden oder Nachmittagsbetreuung.

Eine beengte Wohnsituation oder ein niedriges formales Bildungsniveau der Eltern, prekäre soziale Verhältnisse, sowie mangelnde Deutschkenntnisse oder Berufstätigkeit beider Eltern, die ein Lernen mit den Kindern verhindert – die Gründe für mangelnde Chancengerechtigkeit sind vielfältig.

Fast alle Kinder schließen Schuljahr positiv ab

Vor diesem Hintergrund bietet die Caritas mit den „Lerncafes“ ein kostenloses Lern- und Nachmittagsbetreuungsangebot. Schwertner: „Die Erfahrung macht uns sicher: Gemeinsam können wir den Kindern jene Unterstützung geben, die sie benötigen. 97 Prozent der Kinder, die im Vorjahr ein Lerncafe der Caritas besucht haben, haben das Schuljahr positiv abgeschlossen.“ Dieser Erfolg ist nur Dank der Mitarbeit von über 400 freiwilligen Lernhelfern, Spenden und der Unterstützung der öffentlichen Hand möglich, betont Schwertner.

Österreichweit werden in mittlerweile 46 Lerncafes über 1000 Kinder und Jugendliche von 400 Freiwilligen beim Lernen unterstützt. 29 Lerncafes werden dabei mit Mitteln des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres gefördert. Rund 500 Kinder und Jugendliche stehen auf der Warteliste für einen Platz in einem Lerncafe – der Bedarf ist deutlich größer als das Angebot - mehr dazu in Kostenlose Nachhilfe in Caritas-Lerncafes.

