Neun Jahre Haft nach Mord an Cousin

Drei Versuche hat es gebraucht, heute hat das Gericht endlich ein Urteil sprechen können. Ein 20-Jähriger, der im vergangenen Sommer seinen Cousin erstochen hat, muss wegen Mordes für neun Jahre in Haft.

An den vorangegangenen zwei Prozesstagen waren Zeugen nicht erschienen, auch jetzt waren drei der vier vom Gericht geladenen Zeugen nicht auffindbar. Die Polizei konnte nur einen 20-jährigen Zeugen vorführen. Dessen Aussagen führen schlussendlich auch zum einstimmigen Urteil der Geschworenen und dem Schuldspruch wegen Mordes.

Zwei Gründe für milderes Urteil

Am 5. Juli war es in einer Wohnung in der Brigittenau zu Streiterein zwischen dem angeklagten Slowaken und dessen Lebensgefährtin gekommen. Sein 23-jähriger Cousin wollte den Streit schlichten. Daraufhin griff der 20-Jährige zu einem Küchenmesser und rammte es ihm ins Herz - mehr dazu in Cousin wollte Streit schlichten: Ermordet.

Nun wurde der Angeklagte zu neun Jahren Haft wegen Mordes verurteilt. Seine Anwältin war mit dem Urteil zufrieden. Dem 20-Jährigen drohten bis zu 15 Jahre Haft. Dass er bisher keine Delikte begangen hat und gleich nach der Tat bei der Polizei ausgesagt hat, milderte das rechtskräftige Urteil.