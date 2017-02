Firtasch-Auslieferung weiter offen

Der Anwalt des verhafteten ukrainischen Oligarchen Dimitri Firtasch, Dieter Böhmdorfer, ist weiter von dessen Unschuld überzeugt. Justizminister Wolfgang Brandstetter lässt indes die Frage einer Auslieferung in die USA noch offen.

Es gebe diesbezüglich noch keine Entscheidung, erklärte Brandstetter Dienstagabend in der ZIB2. Kompliziert werde die Sachlage durch die Überlagerung des US-Auslieferungsbegehrens durch den von Spanien ausgestellten Europäischen Haftbefehl. Es müsse nun ein Richter prüfen, was an den Vorwürfen aus Spanien zutreffe, sagte der Minister. Am Schluss der Prüfung werde man entscheiden, welchem Begehren stattgegeben werden könne. Wie die Entscheidung ausfallen werde, könne man jetzt noch nicht sagen.

Studiogespräch Justizminister Brandstetter Justizminister Wolfgang Brandstetter (ÖVP) unter anderem zur Causa Firtasch (ab 6:31) in der ZIB2.

Das Oberlandesgericht (OLG) Wien hatte am Dienstag die Auslieferung von Firtasch an die USA für zulässig erklärt und damit ein Urteil einer ersten Instanz aufgehoben. Firtasch, dem Bestechung und andere Delikte vorgeworfen werden, war nach der Urteilsverkündung aufgrund eines Europäischen Haftbefehls aus Spanien festgenommen worden - mehr dazu in Firtasch nach OLG-Beschluss verhaftet.

APA/photonews.at/Georges Schneider

Firtasch-Anwalt will Entscheidung bekämpfen

Der Anwalt von Firtasch in Wien, Dieter Böhmdorfer, kündigte an, die Entscheidung des OLG von Dienstag die Auslieferung betreffend zu bekämpfen: „Die (...) Entscheidung des Oberlandesgerichtes Wien mit der die erstinstanzliche Entscheidung, die Auslieferung von Herrn Firtasch abzulehnen, aufgehoben wurde, ist überraschend.“ Böhmdorfer will „die erforderlichen Schritte setzen, diese Entscheidung zu bekämpfen – sowohl in Österreich vor den dazu berufenen Gerichten, wie auch in Europa vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte“.

Den Zeitpunkt der Verhaftung unmittelbar nach der Entscheidung des OLG wollte Böhmdorfer nicht kommentieren. Auch zur Verdachtslage des spanischen Haftbefehls wollte er sich Dienstagabend nicht äußern, die „zum jetzigen Zeitpunkt nicht vollständig bekanntgemacht“ war. Böhmdorfer betonte, dass Firtasch alle Anschuldigungen von sich weise und gab sich überzeugt, dass sich dessen Unschuld erweisen werde.