Opernball: Schnitzel für Goldie Hawn

Richard Lugners Opernballgast, die US-Schauspielerin Goldie Hawn, hat ihren ersten Abend in Wien verbracht. Die 71-Jährige kostete ein Wiener Schnitzel im Restaurant Figlmüller und danach noch eine Torte im Cafe Sacher.

Eigentlich wollte Hawn zu Fuß ins Grand Hotel gehen, doch „waren zu viele Autogrammjäger vor dem Sacher“, berichtete Lugner. Auch mit der anwesenden Presse hatte sie nur wenig Freude. „Sie wünscht sich für heute weniger Medienbegleiter“, unterstrich Lugner. Ein paar mehr Medienberichte dürften allerdings nicht schaden, wenn Hawn im Ranking der Gäste aufholen will, über die am meisten berichtet wurde - mehr dazu in Opernball: Lugner punktete mit Paris Hilton.

Figlmüller

Will unerkannt durch Wien spazieren

Für Mittwochabend feilt Lugner an einer Lösung, seinen Gast doch noch unerkannt durch Wien zu schmuggeln. „Wir haben einige Pläne, mal sehen, ob das klappt“, meinte der Baumeister. Grundsätzlich sei Hawn aber „sehr freundlich“. „Sie ist sehr nett und pflegeleicht. Sie will halt nur alleine durch Wien gehen“, sagte Lugner.

Hawn war bereits am Dienstag zu Mittag in Wien-Schwechat gelandet. Schon da begeisterte sie Lugner: Die Schauspielerin habe sich sogar eine halbe Stunde mit ihm unterhalten. Ihren ersten öffentlichen Auftritt hat Hawn am Mittwoch um 13.00 Uhr bei einer Pressekonferenz im Kino der Lugner City. Anschließend findet dort auch die alljährliche Autogrammstunde statt.

