Frauenlauf peilt Teilnehmerinnenrekord an

1988 waren 440 beim ersten Frauenlauf in Wien am Start. Zum 30. Jubiläum am 21. Mai erwarten die Veranstalter heuer rund 35.000 Läuferinnen. Die Laufveranstaltung hat über die Jahre eine rasante Entwicklung durchgemacht.

„Es hat sich Gewaltiges getan“, sagte Ilse Dippmann am Mittwoch. Vor 30 Jahren packte die Organisatorin die Startsackerln noch in ihr eigenes Auto. „2016 hatten die Startsackerln bereits ein Gewicht von 75,5 Tonnen. Das ist das maximale Startgewicht eines Airbus 320“, resümierte Dippmann. Waren 1988 nur Österreicherinnen am Start, nahmen zuletzt Läuferinnen aus 99 Nationen am Frauenlauf teil.

Teilnehmerzahl Frauenlauf

10.000 Läuferinnen im Jahr 2005



25.000 Läuferinnen im Jahr 2011



30.000 Läuferinnen im Jahr 2012

Ab 1996 hat sich die Laufveranstaltung rasant weiterentwickelt. Damals wurden die Frauenlauftreffs - Gratis-Trainings in ganz Österreich - ins Leben gerufen, was die Bekanntheit des Events steigerte. 1998 machte der Frauenlauf Schlagzeilen, als der damalige Bundeskanzler Viktor Klima den Startgong betätigte, seine Frau lief mit.

Agentur Diener

Streckenlänge von fünf bzw. zehn Kilometern

Der Frauenlauf fand nicht nur im Prater, sondern auch einige Jahre im Donaupark statt. Nachdem 2010 der Bau der Wirtschaftsuniversität startete, musste die Veranstaltung im Prater ein wenig verrückt werden. Aufgrund der hohen Teilnehmerzahl laufen die Sportlerinnen nun beim Zieleinlauf über den Pierre-de-Coubertin-Platz.

De Coubertin zeichnete für die Neueinführung der Olympischen Spiele verantwortlich. Doch nach seinem Idealbild sollten nur erwachsene, männliche Einzelkämpfer teilnehmen, Frauen wollte er ausschließen. Jetzt rennen jedes Jahr über 30.000 Frauen über den Platz. „Ein Beweis, dass er falsch lag“, sagte Co-Organistor Andreas Schnabl. Im Jubiläumsjahr will man die Teilnehmerinnenzahl weiter steigern. Die Online-Anmeldung für den Lauf - die Strecke ist fünf bzw. zehn Kilometer lang - startet am 4. März.

