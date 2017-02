Ansturm auf leuchtende Tigermünze

Neue Münzen haben heute für lange Schlangen vor der Ausgabestelle der Münze Österreich gesorgt. Besonders begehrt: Der Tigertaler, der auch im Dunklen leuchtet, sowie eine Münze, die den Schutzengel Michael zeigt.

Mindestens zwei Stunden standen viele Münzfans schon in der Schlange vor der Münze Österreich - und der Beginn der Menschentraube war noch lange nicht in Sicht. „Ich bin das Opfer der Liebe, ich mach das für meine Freundin, die mich gebeten hat, ihr die Münze zu holen“, erzählte ein älterer Herr in der Schlange. Und auch seine bessere Hälfte hat schon Pläne für die Münze: Sie soll nämlich als Weihnachtsgeschenk für den Schwiegersohn dienen. „Aber mit derartigen Sachen hab ich nicht gerechnet“, meinte er mit Blick auf die Schlange.

Run auf im Dunkeln leuchtende Tiertaler

Besonders begeht ist die Serie der Tiertaler, die insgesamt zehn Stück haben wird. Die Fledermaus ist bereits im vergangenen Jahr erschienen - sie ist bereits ausverkauft. Passionierte Sammler hatten sie beim Warten vor dem Shop der Münze Österreich am Heumarkt aber ohnehin bereits dabei.

Nun ist die Tigermünze neu hinzugekommen. Der Clou an der Serie: Die bunten Münzen leuchten im Dunkeln. Der Nennwert der Tiertaler beträgt drei Euro, sie können in Österreich auch ganz normal als Zahlungsmittel verwendet werden. Geplant sind u.a. ein Krokodil, ein Eisvogel, ein Wolf und ein Papagei. Sie werden in regelmäßigen Abständen ausgegeben. Die letzte Münze der Serie - der Flusskrebs - wird 2019 erscheinen.

„Wenn man schon so lange sammelt, ist es das wert“

„Wenn man schon so lange sammelt, ist es das wert“, befand eine Dame. Auch sie berichtete von einer zweistündigen Wartezeit. Die galt auch der neuen Reihe der Münze, die Engeln gewidmet ist. Den Anfang macht Schutzengel Michael, der auf einer Kupfer- und Silbermünze abgebildet ist, wie er einen Drachen bekämpft. Sie hat einen Nennwert von zehn Euro.

