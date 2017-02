14-Jähriger wegen Mordversuchs in Haft

Die Polizei hat einen 14-Jährigen festgenommen. Er soll bei einer Schlägerei mehrere Widersacher mit einem Messer schwer verletzt haben. Ursache für die Auseinandersetzung war ein Mädchen.

Zwei Jugendliche, 15 und 17 Jahre alt, hatten am Montag in der Rüdengasse in Wien-Landstraße eine Aussprache vereinbart. Beide kamen nicht alleine, sondern brachten Freunde mit. Rasch artete die Aussprache zu einem handfesten Streit aus. Dabei zückte ein erst 14 Jahre alter Serbe mit Wohnsitz in Wien ein Messer. An der Rauferei waren insgesamt sieben Jugendliche, großteils mit Migrationshintergrund, beteiligt.

Kontrahenten schwer verletzt

Ein 18-Jähriger bekam einen Lungenstich sowie Verletzungen an Gesäß und Oberschenkel ab. Ein 17-Jähriger und ein 19-Jähriger erlitten ebenfalls Stichverletzungen. Ermittler des Landeskriminalamts Wien forschten den mutmaßlichen Täter über soziale Netzwerke aus. Er konnte in der elterlichen Wohnung festgenommen werden. Der 14-Jährige befindet sich in Untersuchungshaft. Er wurde wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung angezeigt.