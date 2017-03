800 Jahre alte Glocke erklingt wieder

Nach 75 Jahren soll das „Chorglöcklein“ im Stephansdom wieder erklingen. Die Glocke stammt aus dem Mittelalter und wurde vor dem Zweiten Weltkrieg abmontiert. Zu Ostern soll sie erstmals wieder zu hören sein.

„Seitdem ich hier vor 10 Jahren angefangen habe zu arbeiten, will ich diese Glocke schon restaurieren lassen“, sagt Markus Landerer, Leiter der Dommusik im Stephansdom. Er hat es möglich gemacht eine der ältesten Glocken Wiens wieder zum Erklingen zu bringen.

Das sogenannte „Chorglöcklein“ ist mit seinen 63 Zentimetern Größe nicht nur die älteste, sondern auch die kleinste Glocke im Stephansdom. Sie stammt aus dem 13. Jahrhundert und ist „neben der Glocke in der St. Ruprechtskirche die besterhaltenste Glocke, die es aus der Zeit in Wien gibt“, sagt Landerer. Das Besondere an der Glocke sei ihr Alter und ihr „wunderschöner Klang, der ihr trotz Alter und Transport erhalten geblieben ist.“

Glocke entgeht geplanter Einschmelzung

Bis 1942 hing das „Chorglöcklein“ im nördlichen Heidenturm, wo es auch jetzt wieder seinen Platz finden wird. Dann wurde die Glocke abgehängt und in die damalige „Reichsstelle für Metalle“ verlagert. Von dort aus hätte sie - wie viele andere Glocken auch - eigentlich zum Einschmelzen abgeliefert und für Kriegszwecke verwendet werden sollen.

Da die Glocken damals nach Alter abgeliefert wurden, überlebte die Glocke aus dem Mittelalter ihre geplante Einschmelzung. 1946 kam sie wieder zurück in den vom Krieg zerstörten Stephansdom und wurde am Boden vor der Pummerin abgelegt. Seitdem lag die Glocke dort und wurde nicht mehr in Betrieb genommen. Ein Grund dafür war, dass der Klöppel fehlte.

Glocke erklingt erstmals am Ostersonntag

Nun hat man den Klöppel zufällig in einer Mauerritze nahe bei der Glocke gefunden. Landerer nutzte den Fund als Anlass, seinen Wunsch zu erfüllen. „Zu meinem 40. Geburtstag habe ich dann eine Spendenbox aufgestellt und meine Freunde darum gebeten, Geld für die Restaurierung der Glocke zu spenden. So sind wir auf fast 6.000 Euro gekommen“, sagt Landerer. Er selbst hat die restlichen 300 Euro beigesteuert, die zur Wiederinstandsetzung der Glocke noch gefehlt haben.

Nach der Instandsetzung und einer Untersuchung durch die Tiroler Firma Grassmayr wurde die Glocke jetzt wieder zurück an ihren alten Platz im Heidenturm montiert. Sie soll zur Vesper am Ostersonntag zum ersten Mal nach 75 Jahren wieder erklingen.

