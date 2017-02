Lkw bei Kollision mit Auto umgekippt

In Wien-Josefstadt ist heute früh ein Lkw nach dem Zusammenstoß mit einem Auto umgestürzt. Er kam quer über die Gleise der Straßenbahn zu liegen. Die beiden Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Unfall passierte laut Wiener Berufsrettung am Samstag gegen 7.45 Uhr in der Laudongasse auf Höhe der Kochgasse. Warum die beiden Fahrzeuge kollidierten, war vorerst unklar. Laut Feuerwehr wurde der Lkw-Fahrer in seiner Kabine eingeschlossen. Er wurde von den Einsatzkräften befreit. Bei dem Lkw handelte es sich um den Lieferwagen einer Bäckerei.

Feuerwehr richtete Lkw wieder auf

Der 43-jährige Lkw-Fahrer zog sich mehrere Prellungen zu, der 54-jährige Pkw-Lenker erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. Berufsrettung und Grünes Kreuz brachten die Männer zur weiteren Abklärung in Spitäler. Die Feuerwehr richtete den Lastwagen wieder auf und beseitigte die Unfallfahrzeuge von der Unfallstelle.