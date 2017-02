Wienfluss: 13-Jähriger stürzte fünf Meter ab

Ein 13-Jähriger ist am Samstagabend in der Wiener Innenstadt von einer Mauer des Wienflusses gestürzt. Er fiel aus etwa fünf Metern Höhe auf Betonplatten und wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall passierte laut Polizei gegen 18.00 Uhr beim Stadtpark. Der 13-Jährige hielt sich mit mehreren Gleichaltrigen beim Flussbett auf und kletterte mit einem Freund auf die sechs Meter hohe Wand des Wienflusses.

Keine Lebensgefahr

Die Feuerwehr unterstützte die Rettung bei der Bergung des Teenagers und rückte mit fünf Fahrzeugen zum Unfallort bei der Johannesgasse aus. Auch Höhenretter wurden alarmiert, wie Feuerwehrsprecher Lukas Schauer erläuterte.

Der Verletzte konnte aber schließlich über einen Zugang zum Wienfluss nach oben getragen werden. Der Bursch wurde nach Polizeiangaben mit Verdacht auf Brüche am Ellenbogen und am Becken in ein Spital gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.