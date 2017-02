Vorbereitungen für Oberhauser-Begräbnis

Nach dem Tod von Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser führt Sozialminister Alois Stöger (beide SPÖ) vorübergehend die Geschäfte. Indessen laufen die Vorbereitungen für ein offizielles Begräbnis.

Aller Voraussicht nach dürfte es einen offiziellen Akt der Verabschiedung geben, entscheiden wird das die Familie von Sabine Oberhauser. Im Bundeskanzleramt wird jedenfalls alles für ein offizielles Begräbnis vorbereitet, berichtete das Ö1-Morgenjournal.

An einem solchen Akt nimmt üblicherweise auch die Spitze des Staates teil. Ein „Staatsbegräbnis“ mit sehr formellem Ritual ist hingegen ausschließlich für Bundespräsident, Nationalratspräsident und Bundeskanzler vorgesehen. Bei einem offiziellen Begräbnis ist das Zeremoniell offen gestaltet.

Mitterlehner: Keine Regierungsumbildung geplant

Am Mittwoch wird der Plenartag im Nationaltrat mit einer Trauerminute für die verstorbene Ministerin eingeleitet. Das Kondolenzbuch im Gesundheitsministerium liegt noch bis einschließlich Mittwoch auf. Auch ein Onlinekondolenzbuch, in das sich bereits Hunderte Menschen eingetragen haben, wurde eingerichtet. Das Buch soll später in gebundener Form der Familie übergeben werden.

Vizekanzler und Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) plant im Rahmen der Nachfolge für die verstorbene Gesundheitsministerin keine größere Änderung in der Regierungsriege. Auf eine entsprechende Frage sagte Mitterlehner am Montag vor Beginn des EU-Energierats in Brüssel, „wir sehen keine Umbildung vor“.

Zuletzt wurde interimistisch Sozialminister Aois Stöger (SPÖ) mit der Fortführung der Geschäfte im Gesundheitsbereich beauftragt. Nachfolgediskussionen gibt es offiziell bisher keine. Die Frage der Nachfolge werde erst nach einer Trauerphase überlegt und entschieden, heißt es aus dem Bundeskanzleramt.

Wegen Tumorerkrankung seit 2015 in Behandlung

Oberhauser war vergangenen Donnerstag in Wien gestorben. Die 53-Jährige war seit Februar 2015 wegen Unterleibskrebs in Behandlung - und hatte von Anfang an öffentlich über ihre Erkrankung informiert. Oberhauser war seit 1. September 2014 Gesundheitsministerin. Mit dem Wechsel von Kanzler Werner Faymann zu Christian Kern im Juni 2016 bekam sie auch die Frauenagenden dazu - mehr dazu in Sabine Oberhauser ist tot.

