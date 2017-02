Werkbundsiedlung: Mängel nach Sanierung

Josef Frank, Josef Hoffmann, Adolf Loos. Sie sind nur drei der Stararchitekten, die vor 90 Jahren die Werkbundsiedlung in Hietzing entworfen haben. Seit einer Sanierung vor drei Jahren klagen Mieter über Mängel.

Schimmel, undichte Fenster und gestiegene Heizkosten sind nur einige der Mängel, die trotz Sanierung der Werkbundsiedlung zurückblieben. Insgesamt 48 Gebäude wurden zwischen 2011 und 2016 renoviert. Seitdem erheben mehrere Mieter Vorwürfe wegen der Zustände. Eine Mieterin fasst die Probleme zusammen: „Dieses Objekt ist an kalten Tagen unbewohnbar im Obergeschoß.“

Gebäude denkmalgeschützt

Die zuständige Architekturfirma weist jede Schuld von sich. Die erste Firma, die für die Renovierung der Fenster zuständig war, hätte zwar Fehler gemacht. Diese seien im Nachhinein aber wieder behoben worden. Dass es in einigen Wohnungen nicht gelungen ist, liege an den speziellen Fenstern, die nicht ausgetauscht werden dürfen, da das Gebäude denkmalgeschützt ist.

Die Werkbundsiedlung ist vor 85 Jahren eröffnet worden. Die Häuser stellten eine Leistungsschau des Wohnbaus dar. 64 Häuser umfasst die Siedlung. Jedes von ihnen ist von einem anderen namhaften Architekten der Zwischenkriegszeit entworfen worden - mehr dazu in Werkbundsiedlung 80 Jahre alt.

Architektenfirma will aktiv auf Mieter zugehen

Fünf Jahre dauerte die Sanierung, doch bereits während der Arbeiten gab es Meldungen über Mängel. „In das sanierte Fenster regnet es hinein“, klagte damals eine Mieterin - mehr dazu in Werkbundsiedlung: Probleme bei Sanierung. Nun will die Architektenfirma aktiv auf die Mieter zugehen, damit Mängel behoben werden können. Jetzt steht also die Sanierung der Sanierung an - wie lange das noch dauern wird, ist offen.