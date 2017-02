Elisabeth Waldheim gestorben

Elisabeth Waldheim, Witwe des ehemaligen Bundespräsidenten Kurt Waldheim, ist heute im 95. Lebensjahr gestorben. Das hat die Präsidentschaftskanzlei bekannt gegeben.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat der Familie seine tief empfundene Anteilnahme ausgedrückt. Er würdigt die Verstorbene insbesondere für ihr großes soziales Engagement sowie die Unterstützung ihres Mannes in der Ausübung seiner Tätigkeit als Staatsoberhaupt und seiner Funktion als Generalsekretär der Vereinten Nationen. Kurt Waldheim war im Jahr 2007 gestorben.

Der Termin der Trauerfeierlichkeiten soll zum gegebenen Zeitpunkt bekannt gegeben werden.

APA/Herbert Pfarrhofer

Hochzeit während des Zweiten Weltkriegs

Elisabeth Ritschel lernte Kurt Waldheim 1943 an der Uni Wien kennen. Waldheim hatte zur Vorbereitung auf das Doktorat einen mehrmonatigen Fronturlaub erhalten, er half der Studienanfängerin beim Inskribieren. Ein Jahr später heirateten sie in der Karlskirche in Wien. Dem Ehepaar wurden ein Sohn und zwei Töchter geboren. „Das Geheimnis unserer Ehe ist vermutlich, dass wir gemeinsam durch dick und dünn gegangen sind“, sagte Waldheim bei der Feier der Goldenen Hochzeit des Ehepaares 1994 unter Verweis auf das durch seine zahlreichen Berufe turbulent verlaufene Leben der Familie.

