Heilige in Rettungsfolie gehüllt

108 Heiligenstatuen zieren die Säulen im Inneren des Wiener Stephansdoms. 37 von ihnen zeigen sich während der Fastenzeit großteils verhüllt. Sie wurden von der Künstlerin Victoria Coeln in Rettungsfolie eingewickelt.

Damit soll auf die existenzielle Notlage Schutzsuchender angespielt werden. Auch das Fastentuch im Dom ist heuer neu. Victoria Coeln hat bereits wiederholt in den Innenräumen von Sakralbauten - auch im Stephansdom - beeindruckende Lichtspiele entstehen lassen.

Heilige aus heutigen Krisenregionen

Die diesjährige Arbeit ist auf den ersten Blick hingegen wenig spektakulär. Sie erschließt sich erst bei genauerem Hinsehen, da die Figuren immerhin fast zehn Meter über den Besuchern der Kathedrale postiert sind. Die gotischen Statuen sind fast vollständig eingehüllt, nur die Gesichter oder manche Heiligenattribute sind zu erkennen. Gleichzeitig sind die steinernen Beschützer aber sichtbarer als sonst: Wenn Sonnenlicht oder das Licht aus eigens montierten Spots auf die Objekte fällt, beginnt es im Kirchenraum zu glitzern.

Viele jener Heiligen, die nun mit Rettungsdecken ausstaffiert sind, stammen laut Coeln aus Ländern des Nahen Ostens - also aus einer Region, die heute teilweise Kriegsgebiet ist. Dompfarrer Toni Faber sprach heute von einer „Hommage“ an jene Hunderttausenden, die nicht das Privileg hätten, in der EU geboren zu seien, hier aber Schutz suchen würden. Die Installation trägt dem entsprechend den Titel „Herkunft“.

Projektionsfläche statt Fastentuch

Ein weiterer Teil - genannt „Lebenszeit“ - der als Trilogie angelegten Arbeit ist eine Projektionsfläche im Altarraum. Sie ersetzt heuer das traditionelle Fastentuch. Gemeinsam mit der Schweizer Künstlerin Susanne Lyner hat Coeln ein Video konzipiert, das auf dem Gobelin gezeigt wird. Besucher sind mit einem sich stetig verändernden Muster konfrontiert, das sich theoretisch 81,5 Jahre nicht wiederholt, was der durchschnittlichen Lebenszeit eines Mitteleuropäers entspricht - aber nach der Fastenzeit wieder deinstalliert wird.

Der dritte Teil („Geschlecht“) wird im Mai, dem traditionellen Frauenmonat der katholischen Kirche, eröffnet. Männliche Säulenheilige werden dann mit halbtransparenten Tüchern verhüllt, weibliche Skulpturen und Mariendarstellungen sollen hingegen mittels Licht sichtbarer gemacht werden.

