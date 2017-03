Mindestsicherung: Taskforce eingerichtet

In einem Rohbericht des Rechnungshofs zur Mindestsicherung in Wien ist die Stadt vor kurzem nicht gut weggekommen. Sozialstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) hat heute Verbesserungen angekündigt.

In manchen Bereichen zeige der Rechnungshof tatsächlich Mängel auf, erklärte Frauenberger und nannte als Beispiele die Organisation und den Prozess der Abwicklung der bedarfsorientierten Mindestsicherung. Die Anforderungen an die zuständige MA 40 seien in den vergangenen Jahren enorm gewesen, weil die Fallzahlen stark gestiegen seien. Die Abteilung sei sehr schnell gewachsen und daher gebe es nun Nachholbedarf.

Reorganisation durch Taskforce

Die Leiterin der zuständigen MA 40 ist nach der Kritik in der Vorwoche zurückgetreten - mehr dazu in Kritik an Mindestsicherung: MA-40-Chefin geht. Die Abteilung soll laut Frauenberger neu organisiert werden. Deswegen habe sie eine interdisziplinäre Taskforce einberufen, so Frauenberger, „die sich ab jetzt mit der Reorganisation der MA 40 beschäftigen wird, aber natürlich auch mit der Umsetzung der Empfehlungen des Rechnungshofs“.

Die Taskforce solle ohne Scheuklappen agieren. Leiten wird sie Peter Stanzl von der MA 24. Tätig ist sie ein Jahr. Ergebnisse soll es aber laufend geben.

Nicht alle Akten geprüft

Eine Kostenexplosion und Kontrollmängel bei der Mindestsicherung in Wien stellt der Rechnungshof (RH) in einem Rohbericht fest. Nur 63 Prozent der zur Kontrolle vorgeschriebenen Akten seien intern geprüft worden - mehr dazu in RH: Mängel bei Mindestsicherung.

