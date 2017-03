Berufsinfomesse in der Stadthalle

Von heute an fünf Tage lang präsentieren sich Bildungs-Einrichtungen wie Universitäten und Sprachschulen bei der Berufsinformationsmesse BeSt in der Wiener Stadthalle. Erstmals gibt es auch Infos zum Studium in den USA.

Vertreter einiger US-amerikanischer Universitäten sind in der Stadthalle. Im persönlichen Gespräch kann man alle Fragen zu Finanzierung, Sprache und Aufenthalt in den USA stellen. Darüber hinaus sind auch zahlreiche Universitäten aus Europa präsent. Auch Menschen mit Behinderungen sollen angesprochen werden. Der Bereich „integrativer Schwerpunkt barrierefrei“ stellt spezielle Ausbildungen vor.

Veranstaltungshinweis: BeSt, die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung, Wiener Stadthalle, 2. bis 5. März 2017, Do bis Fr 9.00 bis 18.00 Uhr, So 9.00 bis 17.00 Uhr

Einrichtungen, die über Lehrberufe informieren, gleichgültig ob über eine Lehre mit Maturaabschluss oder über eine Lehre nach der Matura, sind ebenso präsent wie Kursanbieter, die Weiterbildungen in Bereichen anbieten, von denen viele nie gewusst haben, dass es sie gibt - wie es auf der Homepage der Messe heißt.

Serviceleistungen für Besucher

Besucher können auch von diversen Serviceleistungen während der Messe profitieren. Eine davon ist der Bewerbungs-Check: Die Mitarbeiter aus den Personalabteilungen bekannter Unternehmen geben Tipps zur Verbesserung der eigenen Bewerbungsunterlagen. Abgerundet wird das Programm durch zahlreiche Vorträge und Workshops. Einige davon werden auch live auf der Website der Messe übertragen.

Spezieller AK-Folder für „Uni-Pioniere“

Zum Start der Messe legt die Arbeiterkammer (AK) auch einen Folder für Arbeiterkinder auf, die als Erste ihrer Familie studieren. Die Broschüre mit dem Titel „Uni-Pionierin? FH-Pionier? So gelingt dein Studium“ wurde gemeinsam mit der HochschülerInnenschaft erstellt und richtet sich gezielt an Maturanten und Studierende. Es zeige sich, so die AK, dass Studierende ohne akademische Vorbilder eher ihr Studium abbrechen.

In dem Folder finden sich Tipps, wie das vermieden werden kann. Diese reichen vom Thema Geld über Organisation eines Studiums bis hin zur Organisation von Lerngruppen. Erklärt wird auch, warum sich ein Studium auszahlt – zum Beispiel wegen guter Verdienstmöglichkeiten und geringerem Risiko, arbeitslos zu werden. Zusätzlich sind hilfreiche AnsprechpartnerInnen aufgelistet.

Links: