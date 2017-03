Familie von Taxi erfasst und verletzt

Zwei Kleinkinder und deren Eltern sind bei einem Verkehrsunfall am Gürtel verletzt worden. Insgesamt gab es fünf Verletzte. Die vier Verletzten sind Fußgänger und nach einem Pkw-Zusammenprall von einem Auto erfasst worden.

Das Taxi erfasste am Hernalser Gürtel eine Familie und verletzte zwei kleine Kinder und deren Eltern. Laut Wiener Berufsrettung erlitten die Kinder leichte Kopfverletzungen, ihre 22 Jahre alte Mutter Prellungen und vermutlich Frakturen. Auch der 27-jährige Familienvater zog sich Prellungen zu.

Alle fünf Verletzten ins Spital gebracht

Das Taxi prallte nach dem Unfall noch gegen einen Baum. Der 60-jährige Taxilenker wurde am Kopf verletzt. Sein Auto dürfte unmittelbar vor dem Unfall an der Ecke Gürtel und Uhlplatz in der Josefstadt von einem anderen Verkehrsteilnehmer abgedrängt worden sein.

Die Berufsrettung war mit acht Teams im Einsatz. Alle Patienten seien zur weiteren Abklärung und Versorgung in Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Rettung mit.