Jeder fünfte Wiener Schüler in Privatschule

Die Schülerzahl an den Privatschulen ist in den vergangenen zehn Jahren österreichweit um gut ein Sechstel gestiegen. In Wien geht fast jeder Fünfte in eine Privatschule. Die Zahl könnte sogar noch höher sein.

Ein Viertel der Schüler und Schülerinnen in Österreich spricht nicht Deutsch im Alltag - von der Pause bis zur Freizeitgestaltung. Das erschwert manchmal auch den Unterricht, sagen Lehrer. Eltern nennen das als einen Grund für den Zustrom an Privatschulen, darunter viele katholische oder evangelische, aber auch nicht-konfessionelle Schulen.

VHS Wien/Zinner

116.000 Schüler in Privatschulen

Österreichweit geht jeder zehnte Schüler in eine Privatschule. In Wien ist es fast jeder Fünfte. Hier ist der Anteil seit 2006 auf höherem Niveau um fast sieben Prozent gestiegen - österreichweit im gleichen Zeitraum um mehr als 15 Prozent auf rund 116.000 Privatschüler von der Volksschule über die Neuen Mittelschulen bis hin zur Matura. Das zeigt eine aktuelle Zusammenstellung der Statistik Austria für das Ö1-Morgenjournal.

In Wien könnten es noch mehr Privatschüler und -schülerinnen sein, das Interesse bei Eltern und Schülern nehme, zu und man wolle hier mehr Raum schaffen, sagt Andrea Pinz, Leiterin des Schulamts der Erzdiözese Wien, über die 128 katholischen Schulen in der Bundeshauptstadt: „Wir haben an allen Häusern Zuwächse, wir haben Wartelisten. Wir haben Voranmeldungen zum Teil bis 2022. Wir merken, dass vor allem unsere Neuen Mittelschulen hohe Nachfragen und Zuwächse haben. Wir haben einzelne Standorte, wo wir früher drei erste Klassen haben und jetzt bei fünf oder sechs sind.“

ORF

Vertrauen in öffentliche Schulen stärken

Sie führt das wachsende Interesse unter anderem darauf zurück, dass es an den Schulen der Erzdiözese eine besondere individuelle Förderung gebe und nicht direkt auf Mängel an öffentlichen Schulen - etwa, weil es Schwierigkeiten mit der Unterrichtssprache Deutsch gibt. Allerdings: „Wir haben Schülerinnen und Schüler, die eine hohe Pluralität widerspiegeln. Daher denke ich, dass wir mit denselben Herausforderungen konfrontiert sind, wie auch öffentliche Schulen. Wir haben natürlich durch das Schulgeld auch eine Hürde.“

Ohne Stipendium oder Förderung kostet ein Schulplatz bei den katholischen Privatschulen je nach Schultyp und Standort zwischen 80 und 480 Euro im Monat. Die öffentlichen Schulen wären nicht schlechter als die Privatschulen, betont der Stadtschulratspräsident Heinrich Himmer.

Er sieht aber ein Vertrauensproblem: „Das ist unsere Aufgabe als Stadtschulrat dafür zu sorgen, dass auch dieses Vertrauen besteht, dass jedes Kind - auch in einer öffentlichen Schule - dieselben Chancen hat.“ Privatschulen werde und solle es auch weiterhin geben, sagt Himmer: Für ein möglichst breites Angebot an die Eltern und Schüler.

Link: