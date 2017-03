RH: Wiener Grundstücke zu billig verkauft

Die Stadt soll Grundstücke viel zu billig verkauft haben, kritisiert der Rechnungshof (RH) in einem aktuellen Bericht. Von 2005 bis 2014 sollen Liegenschaften um bis zu 40 Prozent unter dem Verkehrswert den Besitzer gewechselt haben.

Der Grundtenor des Berichts ist, dass die Stadt Wien beim Verkauf von Liegenschaften und bei der Einräumung von Baurechten ihr Einnahmenpotenzial nicht ausgeschöpft habe. So verkaufte sie laut Bericht zwei Liegenschaften an gemeinnützige Bauvereinigungen für Zwecke des sozialen Wohnbaus um bis zu 40 Prozent unter den Verkehrswerten. Das stellte eine nicht ausgewiesene Wohnbauförderung von rund zwei Milliarden Euro dar.

Vier gemeinnützigen Bauvereinigungen räumte die Stadt Wien 80 Jahre lang Baurechte nahezu unentgeltlich ein. Dadurch entgingen ihr jährlich bis zu 9,36 Mio. bei Einzelbaurechten und bis zu 23,08 Mio. bei Baurechten für gemeinnützige Bauvereinigungen. Für ganzjähriges Wohnen gewidmete Kleingartenliegenschaften verkaufte die Stadt um bis zu 45 Prozent unter dem Verkehrswert. Aufgrund des begünstigten Verkaufs erzielte die Stadt Wien zwischen 2005 und 2014 unter der Annahme einer durchschnittlichen Kaufpreisermäßigung von 25 Prozent bis zu 37 Mio. weniger.

Nur 67 von 3.400 Verkäufen öffentlich

Außerdem geht aus dem RH-Bericht hervor, dass die Stadt in den Jahren 2005 bis 2014 von 3.400 Liegenschaftsverkäufen nur 67 in öffentlichen Bietverfahren durchgeführt hat. Die Verfahrensgrundsätze der Europäischen Kommission wurden in sämtlichen in diesem Zeitraum durchgeführten öffentlichen Bietverfahren nicht eingehalten.

Immobilienstrategie rascher umsetzen

Bis zur Festlegung der Immobilienstrategie der Stadt im Jahr 2014 waren keine systematischen Ziele und Vorgaben zum Liegenschaftsmanagement Wiens vorhanden. Durch die Immobilienstrategie veränderten sich die Rahmenbedingungen zum Positiven, weil diese einen gesamthaften Überblick und transparente Entscheidungsgrundlagen ermöglicht. Die Umsetzung der Immobilienstrategie sollte daher beschleunigt werden, empfiehlt der Rechnungshof.

