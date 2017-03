Sabine Oberhauser wird beigesetzt

Heute wird die Ende Februar an Krebs verstorbene Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt. Die Öffentlichkeit hat am Vormittag die Möglichkeit, sich zu verabschieden.

Die offizielle Trauerfeier beginnt um 13.00 Uhr in der Feuerhalle Simmering am Wiener Zentralfriedhof, sie wird wegen des beschränkten Platzangebotes in Ton und Bild vor die Halle übertragen. Zuvor - von 9.00 bis 11.00 Uhr - hat die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich von der beliebten Ministerin zu verabschieden. Viele haben das auch schon online getan: Das Onlinekondolenzbuch hatte am Samstag bereits 169 Seiten.

zurück von weiter

Gewürdigt wird Oberhauser bei ihrem Begräbnis auch von den Spitzenvertretern der Republik. Sprechen werden Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Nationalratspräsidentin Doris Bures (SPÖ) und Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ), zuvor kommen auch ÖGB-Präsident Erich Foglar - Oberhauser war in der Gewerkschaft verwurzelt - und die Autorin Julya Rabinowich zu Wort - mehr dazu in Spitzen der Republik bei Oberhauser-Trauerfeier.

Nationalrat gedachte Oberhausers

Am Mittwoch hat bereits der Nationalrat der verstorbenen Gesundheitsministerin gedacht. Nationalratspräsidentin Doris Bures würdigte in einer kurzen Ansprache die „über alle Parteigrenzen hinweg geschätzte“ Ministerin. Oberhauser sei eine „leidenschaftliche Politikerin und liebenswerte Frau“ gewesen, sagte Bures über die Parteikollegin, die dem Nationalrat von Oktober 2006 bis zur Berufung ins Gesundheitsministerium im September 2014 praktisch durchgehend angehörte.

Die sozialdemokratischen Abgeordneten hatten als Zeichen der Trauer rote Nelken angesteckt. Schon in der Präsidiale wurde eine Trauerminute abgehalten. Zudem wurden die Fahnen am Hohen Haus für zwei Tage auf halbmast gesetzt und ein Kondolenzbuch aufgelegt.

Oberhauser erlag 53-jährig Krebsleiden

Die 53-jährige Gewerkschafterin und ausgebildete Ärztin war am 23. Februar in einem Wiener Spital gestorben. Politiker aller Parteien waren tief betroffen. Gewürdigt wurde nicht nur ihre große Kompetenz, sondern auch ihre herzliche verbindende Art. Die 1963 in Wien geborene ÖGB-Vizepräsidentin und -Frauenchefin sowie (seit 2006) SPÖ-Abgeordnete wurde im September 2014 als Gesundheitsministerin in die Regierung berufen.

APA/Herbert Pfarrhofer

Wenige Monate später, im Februar 2015 gab sie selbst über Facebook bekannt, dass sie an Unterleibskrebs leidet. Sie blieb trotz Operationen und Behandlungen im Amt, informierte darüber - und zeigte sich auch haarlos und stark abgemagert in der Öffentlichkeit. Im Juni 2016, als der neue Kanzler Kern das Team umbildete, bekam Oberhauser noch die Frauenagenden dazu. Eine Woche vor ihrem Tod gab sie bekannt, dass Sozialminister Alois Stöger (SPÖ) sie wegen einer längeren Behandlung in der Regierung vertritt - mehr dazu in Sabine Oberhauser ist tot.

Nachfolge wird nach Begräbnis geregelt

Die Nachfolge der verstorbenen Gesundheitsministerin Sabine Oberhauser wird vermutlich bereits kurz nach ihrem Begräbnis geklärt. Vorgesehen ist dem Vernehmen nach, am Montag oder Dienstag das neue Regierungsmitglied zu präsentieren. Bis dahin übernimmt Sozialminister Stöger ihre Agenden.

Links: