Zwischenlandung wegen Toilettenproblemen

Probleme mit dem Toilettensystem haben eine Boeing 767 der AUA von Toronto nach Wien zu einer Zwischenlandung gezwungen. In Shannon mussten die Abwassertanks entleert werden, berichtet das Magazin „Austrian Wings“.

Ein nicht alltägliches Problem führte dazu, dass der AUA-Kurs OS 072 am Dienstag einige Stunden Verspätung hatte. An Bord waren 195 Passagiere und 10 Crewmitglieder. Über dem Atlantik stellte sich das unerwartete Problem mit der Toilettenanlage ein, so ein AUA-Sprecher gegenüber dem österreichischen Luftfahrtmagazin „Austrian Wings“.

Austrian Airlines AG

In Shannon musste die Maschine zwischenlanden. Dort wurden die Abwassertanks entleert, ehe die Boeing 767 ihre Reise nach Wien fortsetzen konnte. Nach der Landung auf dem Flughafen Wien-Schwechat überprüften Mitarbeiter der AUA-Technik das System und die Anzeigen.

