Polizei-Bodycams 84-mal im Einsatz

Die Testphase für die sogenannten Bodycams bei der Polizei ist zu Ende. In Wien wurden mehr als 80 Polizeieinsätze gefilmt. Mitte April soll im Innenministerium entschieden werden, ob die Kameras in den Regelbetrieb kommen.

„Insgesamt 84-mal haben die Wiener Polizisten innerhalb der einjährigen Testphase die Bodycam aktiviert“, sagt Polizeisprecherin Michaela Rossmann gegenüber Radio Wien. Zuletzt etwa, als ein Betrunkener Mann am Praterstern aggressiv geworden ist.

Seit vergangenem März wurden in Wien, Salzburg und der Steiermark Polizeieinsätze testweise mit den kleinen Kameras aufgezeichnet. In Wien standen den Beamten zwölf Geräte zur Verfügung. Die Bilanz der Wiener Polizei fällt positiv aus. „Die Erfahrungen sind positiv. Die Beamten müssen ankündigen, wenn gefilmt wird. Das hat oft eine deeskalierende Wirkung“, sagt Rossmann.

Zwei Modelle wurden getestet

Auch von der Polizeigewerkschaft kommt zu den „Body-worn Cameras“ Zustimmung. „Wir haben bis jetzt positive Rückmeldungen“, sagt Hermann Greylinger vom Klub der Exekutive der Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen (FSG). Neben Wien wurden die Bodycams auch in Salzburg und der Steiermark getestet. Insgesamt waren 20 Geräte im Testbetrieb.

Das Innenministerium will nun die Erfahrungsberichte aus den drei Bundesländern evaluieren. „Ab Mitte April soll es eine Entscheidung geben, ob die Bodycams bei der Polizei eingeführt werden“, sagt Ministeriumssprecher Karl-Heinz Grundböck. Falls sich das Ministerium dafür entscheidet, soll dann auch feststehen, welches Modell und wie viele Geräte angeschafft werden.

Getestet wurden zwei Modelle: Eine Knopfkamera, die entweder an der Schulter oder der Brusttasche befestigt wird und eine Kamera in Handygröße. Diese hängt ebenfalls an der Brusttasche und hat einen kleinen Bildschirm, auf dem sich die gefilmte Person selbst sehen kann.

Beweismittel vor Gericht

Die Aufnahmen sind vor Gericht als Beweismittel zulässig und können von der Staatsanwaltschaft angefordert werden. Wenn eine der gefilmten Personen selbst Anzeige erstattet, kann die Behörde ebenso tätig werden. Die Kameras laufen allerdings nicht ständig mit. Das Filmen muss von dem jeweiligen Beamten vor dem Einschalten der Kamera angekündigt werden. Die Kameras zeichnen aber nicht nur das Verhalten der Leute auf, sondern auch mögliche Fehler der Beamten.

Nach der Rückkehr auf die Inspektion wird die Bodycam an einen Computer angeschlossen, der aus Datenschutzgründen nicht mit dem Internet oder einem anderen Netzwerk verbunden ist. Erst nach der Übertragung der Filmdatei auf den PC kann das Material im Kameraspeicher gelöscht werden. Die Aufnahmen dürfen nur vom Dienstführenden geöffnet werden. Außerdem werden sie für sechs Monate ungeschnitten gespeichert.

Auch ÖBB testet Bodycams

Seit 1. Dezember testet auch die ÖBB Bodycams. 50 ÖBB-Securitys auf den Hauptbahnhöfen in Wien und Graz wurden mit den Kameras ausgestattet - mehr dazu in ÖBB-Securitys tragen Bodycams. Doch die Kameras kamen noch nicht zum Einsatz. „Bis jetzt gab es noch keinen einzigen Vorfall, der tatsächlich gesichert wurde“, sagt ÖBB-Sprecher Roman Hahslinger. Die Testphase laufe bis Ende März, dann soll evaluiert werden. „Vielleicht kommt im Sommer 2017 dann die Ausweitung“, sagte Hahslinger.

