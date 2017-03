80er-Zone: Mit 167 km/h in Planquadrat

Ein Ungar ist Dienstagabend mit hoher Geschwindigkeit in ein Planquadrat im Norden Wiens gefahren. Insgesamt zwölf Lenkern ist der Führerschein abgenommen worden, unter anderem wegen Alkohol am Steuer.

Der Ungar, der mit 167 km/h dahinbrauste, musste eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro zahlen. Das Planquadrat wurde in den Bezirken Brigittenau, Floridsdorf und Donaustadt sowie in Niederösterreich durchgeführt. Die Wiener Beamten waren an den Hauptausfahrten Richtung Norden auf der Donauuferautobahn (A22) und der Wiener Nordrandschnellstraße (S2) sowie auf der Brünner Straße stationiert.

Insgesamt 199 Anzeigen

Acht von den zwölf Lenkern, denen die Lenkerberechtigung entzogen wurde, wurden mit Alkohol am Steuer erwischt. Bei weiteren zehn Fahrern bestand der Verdacht auf Drogenkonsum. Insgesamt wurden 199 Anzeigen erstattet und 101 Organmandate eingehoben.