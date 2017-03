Neuer Prozess um Schussattentat

Am Straflandesgericht wird heute die Verhandlung rund um ein Schussattentat im Sommer 2015 wiederholt. Ein 13-Jähriger wurde damals in Wien-Brigittenau lebensgefährlich verletzt. Die erste Auflage des Prozesses endete ohne Urteil.

Hintergrund der Schießerei am 5. Juli 2015 soll eine Unterwelt-Fehde gewesen sein. Ein Serbe, der in Wien lebte, soll mit einem Landsmann wegen Geldschulden in Streit geraten sein. Weil die Forderungen nicht einbringlich waren, soll schließlich der Angeklagte nach Wien geschickt worden sein, um auf den hier lebenden Serben zu schießen, wie die Anklagebehörde darlegte.

Laut Staatsanwaltschaft mietete sich der 37-Jährige in Belgrad ein Auto, fuhr über Ungarn nach Wien und legte sich in der Marchfeldstraße auf die Lauer. Als das Opfer an dem sehr heißen Sonntagvormittag beim nahen Bäcker Frühstück holen war, fiel ihm der Mann, der trotz Hitze lange Hosen, eine Jacke und eine dunkle Schirmkappe trug, auf. Er ließ das zuvor gekaufte Brot fallen und flüchtete Richtung Pasettistraße.

13-Jähriger auf Fahrrad unterwegs

Laut schreiend und Zickzack-laufend bog der Mann in die Pasettistraße ein, als ihm der damals 13-Jährige und dessen Vater auf Fahrrädern entgegenkamen. Sie wollten einen Badeausflug zur Donauinsel unternehmen. Zwei Schüsse verfehlten den Flüchtenden, einer traf ihn im Becken und ein Schuss drang in den Bauch des Burschen auf dem Rad ein.

Der 13-Jährige sackte in der Sekunde mit einer lebensgefährlichen Verletzung zusammen. Er habe „ein Stechen im Bauch gefühlt“, meinte der Bursche im ersten Prozessgang. Der 13-Jährige überlebte nur durch die rasche medizinische Betreuung.

Der Angeklagte wurde vor allem durch den in Wien lebenden Serben als mutmaßlicher Täter identifiziert. Er kannte den 37-Jährigen schon lange Jahre und beschuldigte ihn des Schussattentats. Als Grund nannte er einen Konflikt mit dem Angeklagten und einem Freund, in dem es um die Beschaffung einer Wohnung in Wien als Drogenbunker ging. Am 8. Dezember 2015 wurde der Angeklagte schließlich festgenommen. Er wies jegliche Schuld von sich.

Kein Urteil wegen Irrtums der Geschworenen

Die Verhandlung am heutigen Donnerstag ist auf einen Tag anberaumt. Im ersten Prozess hatten die drei Berufsrichter am 17. November 2016 das Urteil wegen Irrtums der Geschworenen ausgesetzt, nachdem die Laienrichter den Angeklagten vom zweifachen versuchten Mord freigesprochen hatten - mehr dazu in Bub angeschossen: Urteil ausgesetzt.