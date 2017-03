Kinobesucherzahl bleibt konstant

Trotz vermehrter Filmangebote auf Internetplattformen geht es den Wiener Kinos gut. Laut dem Branchenverband sind die Zahlen stabil, bei rund 4,5 Millionen Besuchern. Seit 2013 ist außerdem die Anzahl der Kinos gleich geblieben.

Ob Actionfilm oder Love-Story, das Kino lockt immer noch viele Besucher an. 2016 waren es in Wien rund 4,5 Millionen Menschen. Die Zahlen sind laut dem Branchenexperten vom Kino-Fachverband, Christian Dörfler, stabil. Die verstärkten Streaming-Angebote, also das Filmschauen auf Internetplattformen, sieht er nicht als Konkurrenz. Denn Kino würde viel mehr bieten, so Dörfler: „Kino ist einfach weggehen, Menschen treffen. Es ist ein Event.“

ORF

Seit 2013 keine Schließungen

Das lange Jahre zitierte Kinosterben hat laut Dörfler in Wien ein Ende: Seit 2013 gab es keine Schließungen mehr. Die bestehenden 28 Kinos versuchen beim Publikum mit Spezialangeboten zu punkten, etwa mit Live-Übertragungen von Opern oder Wiederaufnahmen von alten Filmen, die digitalisiert wurden.

„Klar ist, je mehr Angebote es gibt, um Filme zu sehen, desto größer ist auch der Mitbewerb. Wichtig ist aber, dass sie ihrem Publikum bieten, was das Publikum sehen will“, so Dörfler. Ein kleines Kino könne nicht dasselbe Programm spielen, wie ein großes Kino nur wenige Meter weiter, es müsse viel mehr mit Ambiente und Service herausstechen.

Außerden werde regelmäßig in Bequemlichkeit und Technik investiert, so Dörfler. „Die österreichischen Kinos sind weltweit führend, wenn es um moderne Technik geht. Wir investieren sehr viel Geld in die permanente Erneuerung der Säle. Wir haben eine der modernsten Kinos.“ Laut Statistik geht jeder Wiener immer noch zweimal im Jahr ins Kino.

