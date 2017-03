BAWAG-Chef Haynes geht mit Jahresende

BAWAG-Vorstandschef Byron Haynes wird das Unternehmen mit Jahresende verlassen, Finanzvorstand Anas Abuzaakouk soll ihm nachfolgen. Ab sofort wird Abuzaakouk als zweiter CEO neben Haynes tätig sein.

Der derzeitige stellvertretende Finanzvorstand Enver Sirucic soll im Laufe des Jahres zum neuen CFO bestellt werden, teilte die BAWAG P.S.K. ebenfalls am Donnerstagvormittag mit. Am Mittwoch hatte die BAWAG bekannt gegeben, dass Manuel Gonzalez Cid den bisherigen Aufsichtsratsvorsitzenden Franklin W. Hobbs ablöst.

Haynes stand seit 16. September 2009 an der Spitze der BAWAG, davor war er Finanzvorstand. Sein Vorgänger David Roberts hatte die Leitung der BAWAG aus gesundheitlichen Gründen abgegeben. Der US-Hedgefonds Cerberus hatte die BAWAG im Dezember 2016 gemeinsam mit anderen Investoren übernommen. Der Österreichische Gewerkschaftsbund musste die Bank damals nach Fehlspekulationen verkaufen.

APA/Roland Schlager

Erste Dividende seit Übernahme im Vorjahr

Im Vorjahr hatte die BAWAG erstmals seit der Übernahme durch Cerberus Dividenden an die Aktionäre ausgeschüttet. Haynes kündigte im März 2016 eine Straffung bei den Filialen an, er bestritt ein Abbauprogramm bei den Mitarbeitern - mehr dazu in BAWAG zahlt erstmals Dividende.

