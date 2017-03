Drogendealer in Penzing festgenommen

Die Polizei hat in Wien-Penzing einen mutmaßlichen Drogendealer in dessen Wohnung festgenommen. Suchtgift und Bargeld wurden sichergestellt. Im Zuge der Ermittlungen wurde auch ein Verdächtiger in Korneuburg festgenommen.

Der 24-Jährige wurde am Montag in seiner Wohnung in Penzing festgenommen. Von dort aus soll er mehrere Monate lang Drogen an seine Kunden verkauft haben. Der 24-Jährige hat laut Polizei mit Cannabis, Heroin, Kokain, Speed, Crack, Crystal Meth und Methadon gehandelt.

LPD Wien

Bei mehreren Personen- und Hausdurchsuchungen haben Beamte des Landeskriminalamts Suchtmittel und Tabletten im Wert von etwa 35.000 Euro sichergestellt. Zudem fanden die Polizisten Bargeld und Waffen. Neun Kunden und Sub-Dealer wurden auf freiem Fuß angezeigt. Der 24-Jährige befindet sich in Haft.

LPD Wien

29-Jähriger betrieb Cannabis-Gewächsanlage

Bei weiteren Ermittlungen wurde ein 29-Jähriger festgenommen, der gemeinsam mit dem 24-Jährigen Drogengeschäfte durchgeführt haben soll. Der 29-Jährige hat laut Polizei in einer Wohnung in Korneuburg eine Cannabis-Gewächsanlage betrieben. Laut Polizei war er geständig, aus dieser Plantage bereits Suchtmittel im Wert von mehreren tausend Euro geerntet zu haben. Vom 24-Jährigen soll er Cannabis gekauft und an ihn verkauft haben oder gegen andere Suchtmittel wie Heroin und Kokain getauscht haben.