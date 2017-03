Ärztekammer: Kampffonds mit 24 Mio. Euro

Über einen mit 24 Mio. Euro Kampffonds verfügt die Wiener Ärztekammer, das berichtet das Ö1-Morgenjournal. Für Gesundheitsökonomen ist das eine gewaltige Summe, die Ärztekammer spricht von notwendigen Rücklagen.

„Dass es einen Aktionsfonds gibt, damit hätte ich gerechnet. In der Höhe finde ich das allerdings sehr beeindruckend“, kommentierte Gesundheitsökonom Ernest Pichlbauer den 24 Mio. Euro starken Fonds im Ö1-Morgenjournal. „Wir haben Rücklagen, die wir für den Fall des Falles in der Hinterhand haben“, meinte dagegen Thomas Szekeres, Präsident der Wiener Ärztekammer.

Ein Ernstfall wäre für Szekeres etwa ein vertragsloser Zustand mit einer Kasse. Zugleich betonte er, dass man es nicht auf Streik und vertragslose Zustände anlege, man agiere durchaus konstruktiv. „Ich glaube, dass die Brachialopposition, die vor allem in Wien gelebt wird, etwas besonderes ist und dass Wien da eine extreme Speerspitze ist“, meinte dagegen Pichlbauer.

Drei Millionen für Inserate und Plakate

Die Wiener Ärztekammer hat 2015 mehr als 1,3 Mio. Euro für Kampfmaßnahmen gegen das neue Arbeitszeitgesetz für Spitalsärzte ausgegeben, fast eine halbe Million für den Kampf gegen das im Rahmen der Betrugsbekämpfung eingeführte Mystery-Shopping in Arztpraxen.

Mit mehr als einer halben Million Euro wurden Experten für die Honorar-Verhandlungen mit der Gebietskrankenkasse aufmunitioniert. Insgesamt 3 Mio. Euro wurden 2015 und 2016 für Inserate, Plakate und Spots ausgegeben, davon 1,6 Millionen für Einschaltungen in den Boulevardzeitungen Österreich, Kronen-Zeitung und Heute.

Neuer Entwurf für Primärversorgung abgelehnt

Mit der neuen Gesundeheitsministerin Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) hofft die Ärztekammer Wien auf eine „gute Zusammenarbeit", wie es am Mittwoch in einer Aussendung hieß. Die Ärztekammer hofft demnach, dass man die bundespolitischen „heißen Eisen“, wie die Primärversorgung und die PHC-Diskussion, „gemeinsam mit der Kollegenschaft angehen und Lösungen finden wird“ - mehr dazu in Ärzte: Lösung für „heiße Eisen“ erhofft.

Zur Primärversorgung wurde ein neuer Gesetzesentwurf vorgelegt, Ärzten mit bestehendem Kassenvertrag soll bei der Besetzung neuer PHC-Einheiten Vorrang eingeräumt werden. Die Ärztekammer kritisiert auch diesen neuen Entwurf, der nun nach mehr als einjährigen Verhandlungen auf dem Tisch liegt. Für 15. März ist eine große Informationsveranstaltung im Wiener Museumsquartier angesetzt, zu der an die 1.000 Mediziner erwartet werden - mehr dazu in Neuer Vorschlag für Primärversorgung.

Link: