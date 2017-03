Höhenbalken für Torbogen in Kalksburg

Um die Unfälle beim Torbogen in Kalksburg zu verhindern, gibt es jetzt eine Lösung: Ein fixer Höhenbalken soll Lkw-Fahrer warnen, bevor sie mit ihrem Gefährt steckenbleiben. Der Balken wird über der Straße stadtauswärts montiert.

Der fixe Höhenbalken wird nur stadtauswärts angebracht, in die andere Richtung ist der Bogen ein Stück höher - und bietet damit für die meisten Lkw genug Platz. Der Balken soll die Verkehrsteilnehmer eindringlich auf die maximale Durchfahrtshöhe von 3,70 Meter aufmerksam machen.

Auch in Renovierungsphase Unfälle

Die Lkw-Fahrer sparen sich mit der Durchfahrt einen langen Umweg. Der Weg zur Westautobahn ist über die Breitenfurter Straße wesentlich kürzer als über die Außenringautobahn. Fast 1.000 Mal im Jahr löst die elektronische Höhenmessung aus. So auch vor zwei Wochen, erzählt der Geschäftsführer der Caritas Socialis, Robert Oberndorfer, in deren Besitz das Gebäude ist: „Da war es in der Nacht. Der LKW hat den Träger schwer beschädigt ist aber verschwunden, bevor wir ihn finden konnten.“

Im vergangenen September ist ein Lkw in den historischen Torbogen in Kalksburg gekracht und hat ihn teilweise zerstört. Doch auch während der Renovierungsphase kam es immer wieder zu Unfällen und mehrere Fahrzeuge blieben stecken - mehr dazu in Kalksburger Torbogen weiter Unfall-Hotspot.

